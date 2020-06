Life

Κόντρα Forbes - Κάιλι Τζένερ για την “νεότερη δισεκατομμυριούχο”

Γιατί το περιοδικό αμφισβητεί τον τίτλο που είχε αποδώσει στην νεαρή καλλονή. Τι απαντά η ίδια, μέσω των social media.

Ο τίτλος της Κάιλι Τζένερ ως «νεότερης δισεκατομμυριούχου» στον κόσμο αμφισβητήθηκε από το Forbes που της είχε δώσει αυτόν τον τίτλο και τις προηγούμενες ημέρες τον ανακάλεσε.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Forbes, η Κάιλι Τζένερ, 22 ετών μέλος της οικογένειας Καρντάσιανς -Τζένερ και επιχειρηματίας στον τομέα των καλλυντικών «διογκώνει το μέγεθος και την επιτυχία της επιχείρησής της εδώ και χρόνια».

Αλλά στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι δεν είναι μόνο η Κάιλι που δεν παρουσιάζει τα ακριβή περιουσιακά στοιχεία της. Ειδικότερα γίνεται επίσης σύγκριση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η οικογένεια παρουσίασε ακόμη και φορολογικές δηλώσεις «πιθανότατα πλαστές» για να πείσει το κοινό και άλλους για τον πλούτο της.

Η Κάιλι Τζένερ αντέδρασε δίνοντας τη δική της απάντηση με δημοσίευση στο Twitter, με την οποία διέψευσε τους ισχυρισμούς του Forbes. «Νόμιζα ότι ήταν ένας αξιόπιστος ιστότοπος, το μόνο που βλέπω είναι μια σειρά ανακριβών δηλώσεων και μη αποδεδειγμένων υποθέσεων lol», έγραψε. «Ποτέ δεν ζήτησα κανένα τίτλο, ούτε προσπάθησα να πω ψέματα για την πορεία μου, ΠΟΤΕ» ανέφερε.

Αναφορικά με τις κατηγορίες του Forbes για παραποιημένα φορολογικά στοιχεία έγραψε: «Αυτή είναι η απόδειξη σου; Νομίζεις ότι είναι παραποιημένες φορολογικές δηλώσεις;».

Η Κάιλι Τζένερ άρχισε να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά με την Kylie Cosmetics το 2015 με μια σειρά 15.000 «Lip Kits» που εξαντλήθηκαν αμέσως. Το 2016, οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων της εταιρείας φέρεται να προσπάθησαν να πείσουν το Forbes ότι το brand Kylie Cosmetics είχε έσοδα πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια τους πρώτους 18 μήνες δραστηριοποίησης της εταιρείας, με την Κάιλι Τζένερ να κερδίζει 250 εκατομμύρια δολάρια.

Οι φορολογικές δηλώσεις που παρουσίασε ο λογιστής της οικογένειας έδειξαν προσωπικό εισόδημα 110 εκατομμύρια δολάρια για τη σταρ του τηλεοπτικού ριάλιτι, αλλά το Forbes δεν την συμπεριέλαβε στη δεύτερη θέση στη λίστα των Celebrity 100 εκείνη τη χρονιά και η ομάδα της προώθησε την ιστορία της σε άλλα περιοδικά που έγραψαν τους αριθμούς ως αληθινούς.

Το 2017 οι Τζένερ ανέφεραν ότι τα έσοδα της Κάιλι είχαν φτάσει τα 330 εκατομμύρια δολάρια και στη συνέχεια εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Forbes τον Αύγουστο του 2018, καταλαμβάνοντας τη θέση 27 στη λίστα των πλουσιότερων αυτοδημιούργητων γυναικών. Ήταν το 2019 που η Κάιλι ανακηρύχθηκε δισεκατομμυριούχος, κυρίως χάρη στη συμφωνία της με την εταιρεία Coty. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παγκόσμια εταιρεία ομορφιάς αγόρασε το 51% των καλλυντικών Kylie Cosmetics έναντι 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, τότε άρχισαν να ανακύπτουν περισσότερα ερωτηματικά. Σύμφωνα με το Forbes, η παρουσίαση των εσόδων της Κάιλι από την Coty ήταν πολύ διαφορετική από αυτήν που είχε αναφερθεί προηγουμένως.

«Το Forbes υπολόγισε ξανά την αξία της περιουσίας της Κάιλι και συμπέρανε ότι δεν είναι δισεκατομμυριούχος» σημείωσαν οι ρεπόρτερ Τσέις Πέτερσον Γουίθορν και Μάντλιν Μπεγκ.

Η εταιρεία Coty ανέφερε ότι οι πωλήσεις της Kylie Cosmetics για το 2018 ήταν 125 εκατομμύρια δολάρια, «καθόλου κοντά στα 360 εκατομμύρια δολάρια που οι Τζένερ παρουσίασαν στο Forbes».

Και για τη σειρά περιποίησης δέρματος της Kylie Cosmetics εμφανίστηκαν κέρδη 100 εκατομμυρίων δολαρίων τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, όταν τα αρχεία έδειξαν ότι αναμένεται να έχει μόλις 25 εκατομμύρια δολάρια πωλήσεις έως το τέλος του έτους.

Ενώ ορισμένοι γνώστες της βιομηχανίας ομορφιάς επισήμαναν ότι αυτοί οι αριθμοί θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι οι πωλήσεις της Κάιλι Τζένερ μειώθηκαν δραστικά, το Forbes αναφέρει: «Η επιχείρηση δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη στην αρχή και οι Τζένερ το έλεγαν αυτό κάθε χρόνο από το 2016 παρουσιάζοντας φορολογικά στοιχεία με ψευδείς αριθμούς».