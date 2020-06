Κοινωνία

Πανελλαδικές: τα ποσοστά εισαγωγής για αποφοίτους προηγουμένων ετών

Η απόφαση για αποφοίτους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ, που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019.

Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα ποσοστά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2020-21 για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018?2019 (παλαιό σύστημα).

Τα ποσοστά αυτά αφορούν υποψηφίους με τις εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και υποψηφίους με τις εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ.

Ειδικότερα, θα ισχύσουν τα εξής:

1. Για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018?2019 (παλαιό σύστημα), για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ορίζεται ποσοστό θέσεων 9,51% επί των θέσεων του αριθμού εισακτέων που αντιστοιχούν στην κατηγορία των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020.

2. Για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018?2019 (παλαιό σύστημα), για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ορίζεται ποσοστό 13,66% επί των θέσεων που αντιστοιχούν στο καθ' υπέρβαση ποσοστό 1% της κατηγορίας των Εσπερινών ΓΕΛ επί του αριθμού εισακτέων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, τα ποσοστά καθορίστηκαν με βάση τον αριθμό των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018?2019 (παλαιό σύστημα) σε σχέση με το συνολικό αριθμό των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019?2020 σύμφωνα με τις αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων ανά κατηγορία (Εξετάσεις Ημερησίων ΓΕΛ, Εξετάσεις Εσπερινών ΓΕΛ).

Σε ό,τι αφορά τις σχολές και τα τμήματα συναρμόδιων υπουργείων, το υπουργείο ενημέρωσε ότι το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων με το παλαιό σύστημα θα αποδοθεί στα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων, με κοινή απόφαση της υπουργού Παιδείας και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών.