Οικονομία

ΔΕΗ: Εθελούσια έξοδος για 900 υπαλλήλους

Ενέκρινε το Δ.Σ. της ΔΕΗ το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης. Tο ετήσιο μεικτό μισθολογικό κόστος και το ψαλίδι στις δαπάνες.

Η μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 167,6 εκατ. ευρώ και η αύξηση των εσόδων κατά 80,7 εκατ. ευρώ που προήλθε και από τις αυξήσεις των τιμολογίων ρεύματος έστρεψαν τη ΔΕΗ σε τροχιά κερδοφορίας για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Το «ψαλίδι» στις δαπάνες η διοίκηση θα συνεχίζει να το βάζει και στο μέλλον, επιδιώκοντας την πλήρη αποκατάσταση των οικονομικών της μεγεθών, όπως αναφέρουν πηγές. Κάτι τέτοιο έδειξε και η χθεσινή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της δημόσιας επιχείρησης, με την οποία ενέκρινε το πρώτο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης για περίπου 900 εργαζόμενους στις λιγνιτικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας, πλην εκείνης της Μελίτης στη Φλώρινα, για την οποία μαζί με τη Μεγαλόπολη θα ακολουθήσει νέο πακέτο εθελουσίας εξόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως μεταδίδει το euro2day.gr, το Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε χθες για το 2020 πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης με την παροχή οικονομικού κινήτρου στους εργαζόμενους λόγω της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων (ορυχείων και σταθμών) της Δυτικής Μακεδονίας.

Αφορά τους εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων ηλικίας 55 ετών και άνω, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που συμπληρώνουν τα 55 χρόνια στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Πρόκειται για εργαζόμενους που απασχολούνται στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (μονάδες και ορυχεία), δηλαδή στους κλάδους του Αμυνταίου - Φιλώτα, Καρδιάς, Αγ. Δημητρίου αλλά και στον κλάδο διαχείρισης απόσυρσης Πτολεμαΐδας - ΛΙΠΤΟΛ.

Στο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει τη νόμιμη αποζημίωση των 15.000 ευρώ αλλά και του επιπλέον ποσού των 20.000 ευρώ, υπάγεται και προσωπικό που απασχολείται στο Κέντρο Επίβλεψης Έργων Πτολεμαΐδας, στο Κλιμάκιο Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων Αγ. Δημητρίου, στον Τομέα Κεντρικής Συντήρησης Βορείου Ελλάδας, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Προσωπικού και Υγείας και Ασφάλειας και στο Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της Δυτικής Μακεδονίας, ειδικά στελέχη και ειδικοί σύμβουλοι στη Δυτική Μακεδονία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προαναφερόμενες μονάδες και ορυχεία απασχολούνται περί τις 3.000 άτομα.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να υποβάλλουν όσοι επιθυμούν δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, ενώ όπως αναφέρουν πηγές, το ετήσιο μεικτό μισθολογικό κόστος των 900 ανέρχεται σε 56 εκατ. ευρώ. Το ύψος του προγράμματος των κινήτρων ανέρχεται σε 31,5 εκατ. ευρώ.

Η μείωση των δαπανών ενέργειας

Η επιστροφή της ΔΕΗ στην κερδοφορία ήταν ως αποτέλεσμα και δραστικής μείωσης λειτουργικών της δαπανών, με τον κύριο όγκο να προέρχεται από εκείνες για την αγορά ενέργειας και τα δικαιώματα CO2.

Με μια πιο προσεκτική ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, προκύπτει πως η δημόσια εταιρεία το πρώτο τρίμηνο του έτους, βοηθούμενη και από την πτώση των τιμών των καυσίμων, εξοικονόμησε στην προαναφερόμενη κατηγορία των εξόδων της 207,8 εκατ. ευρώ. Σε αυτό συνετέλεσε και το γεγονός του σβησίματος κατά το ένα τρίτο της πανάκριβης λιγνιτικής παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες για υγρά καύσιμα ήταν λιγότερες κατά 13,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, για το φυσικό αέριο μειώθηκαν κατά 53,7% φτάνοντας στα 58,7 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία πήρε και ανάσα 95,9 εκατ. ευρώ από τη μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος. Μειωμένη κατά περίπου 17 εκατ. ευρώ ήταν και η δαπάνη για την αγορά δικαιωμάτων ρύπων, αν και η μέση τιμή εκτινάχθηκε στα 24 από 19,9 ευρώ τον τόνο.

Το δεύτερο τρίμηνο κρύβει, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔEH Γιώργου Στάσση, τις επιπτώσεις του lockdown, αν και σύμφωνα με τον ίδιο αυτές περιορίστηκαν.

Ωστόσο, σύμφωνα και με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η εταιρεία ετοιμάζει δυναμική τιμολογιακή πολιτική για το δεύτερο εξάμηνο, γεγονός που θα της επιτρέψει να ανακτήσει και μέρος των πελατών που έχασε.