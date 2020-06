Τεχνολογία - Επιστήμη

Παγκόσμια διάκριση για Έλληνες πανεπιστημιακούς

Καθηγητές του ΑΠΘ στην κατάταξη των κορυφαίων επιστημόνων στον τομέα των Υπολογιστών και της Ηλεκτρονικής για το 2020.

Στην κατάταξη με τους κορυφαίους επιστήμονες του 2020 στην Επιστήμη των Υπολογιστών και της Ηλεκτρονικής (Computer Science and Electronics) που δημοσίευσε το Guide2Research συμμετέχουν Καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων.

Πρόκειται για την 6η ετήσια έκδοση της κατάταξης των κορυφαίων χιλίων επιστημόνων στον συγκεκριμένο τομέα, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Ιωάννης Πήτας, και ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, Γεώργιος Καραγιαννίδης. Οι δύο Καθηγητές του ΑΠΘ, μάλιστα, βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις στην κατάταξη για την Ελλάδα, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου του Πανεπιστημίου.

Για την έκδοση της κατάταξης μελετήθηκαν περισσότερα από 6.000 προφίλ επιστημόνων από όλο τον κόσμο, συνυπολογίζοντας αρκετούς παράγοντες και μετρήσεις σχετικά με το επιστημονικό τους έργο. Στο σύνολο των προφίλ των επιστημόνων που μελετήθηκαν περιλαμβάνονται 37 επιστήμονες από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τέσσερα ακόμη μέλη του ΑΠΘ από το Τμήμα Πληροφορικής: ο Καθηγητής Ιωάννης Μανωλόπουλος, ο Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος και ο Επίκουρος Καθηγητής Γρηγόριος Τσουμάκας.

«Η σημαντική αυτή διάκριση των συναδέλφων αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει το Πανεπιστήμιό μας και μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους. Ο τομέας της Πληροφορικής, ένας από τους πυλώνες του Αριστοτελείου, δημιουργεί διαρκώς νέες προοπτικές έρευνας και ανάπτυξης, ενώ αποτελεί φυτώριο των επιστημόνων του μέλλοντος. Προσανατολισμένο στην έρευνα, την καινοτομία και την αριστεία, το Αριστοτέλειο παράγει σημαντικό έργο, διεθνούς κύρους και αναγνώρισης», δήλωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στη συνολική κατάταξη με τον μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων (έξι).

Τα κριτήρια για την κατάταξη των επιστημόνων αφορούσαν τον δείκτη επιστημονικής ποιότητας (h-index from Google Scholar), ο οποίος έπρεπε να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 40 για να συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση, τις παραπομπές, τις βιβλιογραφικές αναφορές κάθε επιστήμονα στο διαδίκτυο, όπως επίσης και τις διακρίσεις τους έως τις 16 Μαΐου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη κατάταξη από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.