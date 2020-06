Πολιτισμός

Αγγελοπούλου για “Ελλάδα 2021”: Στόχος η επέτειος να αποκτήσει διεθνή εμβέλεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσίασε τις πρώτες δράσεις για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 και απάντησε στους επικριτές της.

Τη βούληση της το εγχείρημα της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” να ακουμπήσει «την καρδιά και την ψυχή κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα» έτσι ώστε η Ελλάδα «να προκαλέσει τον θαυμασμό όλων, όχι μόνο με το μοναδικό ιστορικό της φορτίο, αλλά και με τη σύγχρονη δυναμική της» εξέφρασε η Πρόεδρός της, Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη στην πρώτη συνέντευξη Τύπου της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη. Τη λεπτομερή παρουσίαση όσων έχουν γίνει καθώς και την εξειδίκευση των πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα έκαναν ο Εκτελεστικός Γενικός Συντονιστής της Επιτροπής, Μάρτων Σίμιτσεκ και το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Επιτροπής, Κωνσταντίνος Κοντογιάννης.

Η κυρία Αγγελοπούλου ξεκίνησε την ομιλία της θυμίζοντας αφενός τους σκοπούς της Επιτροπής, αφετέρου τους τέσσερις άξονες που οριοθετούν το πλαίσιο του προγράμματος δράσεων και εκδηλώσεων. Αυτοί είναι:

Η Επανάσταση του 1821 ως καταστατικό στοιχείο της Ελληνικής Ιστορίας, αλλά και ως ψηφίδα της παγκόσμιας Ιστορίας, Η Ελλάδα σήμερα μετά από μία πορεία 200 χρόνων, Έλληνες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στον κόσμο τα τελευταία 200 χρόνια, Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος.

Και ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος της ομιλίας της, σημειώνοντας: «Την πορεία τη διαμορφώνουμε, με σκληρή δουλειά, ενσωματώνοντας τις αλλαγές στις συνθήκες που προκύπτουν διαρκώς. Άλλωστε, κάτι αντίστοιχο δεν έχει επιχειρηθεί ξανά στην πατρίδα μας».

Αφού υπογράμμισε ότι τόσο η λειτουργία όσο και το έργο της Επιτροπής, γίνεται με ίδιους πόρους, χωρίς καθόλου χρηματοδότηση από την Πολιτεία, η κυρία Αγγελοπούλου ξεκαθάρισε: «Η Επιτροπή δεν έχει ρόλο, πρόθεση ή βούληση να ξαναγράψει την Ιστορία ή να προκρίνει μια συγκεκριμένη ερμηνεία της Ελληνικής Επανάστασης και της Ιστορίας μας συνολικά. Ούτε γράφουμε, ούτε αναθεωρούμε την Ιστορία και αυτό θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο». Επίσης, διευκρίνισε ότι «στο πλαίσιο του ρόλου που μας έχει ανατεθεί από την Πολιτεία, κανένας συνεργάτης ή στέλεχος της Επιτροπής, δεν δικαιούται να λογοκρίνει την άποψη των μελών της Ολομέλειας. Θέλουμε όλοι, και όχι μόνο τα μέλη της Ολομέλειας, να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε έναν πολιτισμένο, δημοκρατικό διάλογο. Άλλωστε βρισκόμαστε στον τόπο όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία και η διαλογική συζήτηση. Πάντα, φυσικά, με σεβασμό στη συλλογική μας μνήμη, στις ευαισθησίες των Ελλήνων, στην θρησκευτική μας παράδοση και στην πολιτιστική μας κληρονομία. Στην Επιτροπή πιστεύουμε ότι ο διάλογος δεν είναι κίνδυνος, είναι μέσο για να γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα την Επανάσταση». Ακόμη, σχετικά με την κριτική που έχει δεχθεί η Επιτροπή, η κυρία Αγγελοπούλου τόνισε τα εξής: «Η όποια κριτική γίνεται στην προσπάθειά μας είναι καλοδεχούμενη και μπορεί να είναι και χρήσιμη. Όταν όμως γίνεται με όρους συγκρουσιακούς, δεν βοηθάει κανέναν και σίγουρα όχι τον σκοπό που υποτίθεται ότι “υπηρετεί”. Πολύ περισσότερο όταν αμφισβητεί τον πατριωτισμό και την εθνική ευαισθησία του οποιουδήποτε. Η Επιτροπή και εγώ προσωπικά θα μείνουμε επικεντρωμένοι στον στόχο μας».

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, μια σημαντική πρωτοτυπία της προσπάθειας της Επιτροπής είναι η δυνατότητα που δίνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία και σε όλους τους Έλληνες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό να συνδιαμορφώσουν το πρόγραμμα των δράσεων. «Δώσαμε την ευκαιρία να διατυπωθούν προτάσεις από τους Δήμους, από Πολιτιστικούς οργανισμούς, από εταιρίες, από εκπαιδευτικά ιδρύματα, από σχολεία και φυσικά από ιδιώτες» είπε η κυρία Αγγελοπούλου, ενώ επέμεινε στο ότι μέλημα της Επιτροπής είναι οι προτάσεις αυτές να αφήνουν μια παρακαταθήκη: «Για τον λόγο αυτόν, από το σύνολο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του “Ελλάδα 2021”, το 25% θα αφορά σε αμιγώς εορταστικά δρώμενα, ενώ το 75% θα αφορά σε δράσεις που θα έχουν ένα χειροπιαστό αποτύπωμα ή θα έχουν αναπτυξιακή διάσταση. Θέλουμε μετά από χρόνια να λένε: “Αυτό έγινε το 2021 με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την επανάσταση”».

Η κυρία Αγγελοπούλου ανακοίνωσε, ακόμη, τις πρώτες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου του Επιτροπής.

Η πρώτη δράση με τίτλο “Διαδρομές της Επανάστασης” θα δίνει τη δυνατότητα σε 200 νέα παιδιά, χωρισμένα σε 5 ομάδες, να ακολουθήσουν διαδρομές σε όλη την Ευρώπη με θεματικές που ανασυνθέτουν την Επανάσταση. Κάθε Διαδρομή θα συνδέεται με μια πτυχή της: Φιλική Εταιρεία, Φιλελληνισμός, Καποδίστριας, Ελληνική Διασπορά, Ελληνική Επανάσταση. Το πρόγραμμα θα συνδιαμορφωθεί με το Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια θα γίνει ντοκιμαντέρ, με τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ιστορικών οδοιπορικών. Η δεύτερη δράση με τίτλο “Οι Εφημερίδες της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1832)”, θα περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, την αποδελτίωση του συνόλου των εφημερίδων που κυκλοφόρησαν στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδοo 1821-1832. Παράλληλα, θα αποδελτιωθούν οι αναφορές για την Ελληνική Επανάσταση στα μεγάλα έντυπα του εξωτερικού την εποχή εκείνη. Το σύνολο της αποδελτίωσης θα αναρτηθεί σε ειδική ιστοσελίδα και θα είναι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό. Η τρίτη δράση με τίτλο “Οι Έλληνες Έμποροι και η Επανάσταση του 1821” θα αφορά στην παραγωγή μιας σειράς ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζουν τη δραστηριότητα των Ελλήνων εμπόρων από την ύστερη Τουρκοκρατία έως την Επανάσταση του 1821, τον ρόλο τους στην προετοιμασία της Επανάστασης και τη συμβολή τους στη δημιουργία του νέου Ελληνικού Κράτους. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος και την υπέβαλε και είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι η Επιτροπή μας είναι εδώ για να συνθέσει, να αναδείξει και να προωθήσει ιδέες που μπορούν να συμβάλουν στον εορτασμό των 200 χρόνων.

«Ο εορτασμός των 200 ετών είναι εορτασμός όλων μας. Η προβολή της χώρας μάς αφορά όλους. Η υπερηφάνεια για όσα πετύχαμε έως σήμερα και ο προβληματισμός για το πού θέλουμε να πάμε είναι κτήμα όλων μας. Και στόχος δικός μας είναι στο τέλος του 2021 να πούμε όλοι ότι τα καταφέραμε: τιμήσαμε την ιστορία μας, προβάλαμε τη χώρα μας, στρατευτήκαμε σε ένα σπουδαίο εγχείρημα», τόνισε η κυρία Αγγελοπούλου και πρόσθεσε: «Το επόμενο διάστημα η Επιτροπή και εγώ προσωπικά θα ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος και στην διεθνή προβολή της επετείου, ώστε να καταστήσουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 ένα διεθνούς εμβέλειας γεγονός. Θυμίζοντας ότι είναι ένα σπουδαίο ορόσημο στην ευρωπαϊκή Ιστορία. Η συνέχεια των μεγάλων επαναστάσεων της Δύσης, της αμερικανικής και της γαλλικής. Ένας αγώνας για ελευθερία και ανεξαρτησία που ενέπνευσε και άλλους λαούς. Θα μιλήσουμε σε όλον τον κόσμο για τη φλόγα της ελευθερίας που καθόρισε την νεότερη πορεία της πατρίδας μας. Για τα κείμενα του αγώνα, τα πιο φιλελεύθερα και προοδευτικά κείμενα της εποχής τους. Θα προβάλουμε τη συναρπαστική ιστορία ενός Έθνους που, με τους αγώνες και το αίμα των ηρώων του, έπιασε ξανά το νήμα της μακραίωνης ιστορίας του. Και μαζί με αυτά θα μιλήσουμε και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Μια χώρα που ξέρει να κερδίζει τα μεγάλα στοιχήματα. Να ξεπερνά τις κρίσεις».

«Να τους καλέσουμε όλους στην εθνική μας γιορτή. Να τους προσκαλέσουμε το 2021 να έρθουν στην Ελλάδα. Να μοιραστούν μαζί μας τη χαρά και την υπερηφάνεια μας. Να δουν από κοντά μια χώρα που θα φοράει τα γιορτινά της», κατέληξε η Πρόεδρος της Επιτροπής.