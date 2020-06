Πολιτισμός

Διαμαρτυρία μετά... μουσικής από καλλιτέχνες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και με κινούμενη ορχήστρα πραγματοποίησαν πορεία στο υπουργείο Πολιτισμού.

Έβαλαν νότες στον αγώνα τους και συγκεντρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι με μουσικά όργανα, στα Προπύλαια, διαμαρτυρόμενοι ότι «δεν χωράμε πια στο σύστημα, αυτό θεό έχει το κέρδος, την τέχνη μας εχθρό». Με κινούμενη ορχήστρα πραγματοποίησαν, στη συνέχεια, πορεία στο υπουργείο Πολιτισμού, διεκδικώντας κατ' αρχήν «την επιβίωση όλων των εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα», καταγγέλλοντας την «ιδρυματοποίηση της τέχνης και την κερδοφορία των λίγων και ισχυρών» με πρόσφατο παράδειγμα το πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» που εξήγγειλε η υπουργός Πολιτισμού.

Στη συγκέντρωση ενώθηκαν μουσικοί (Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος) μαζί με χορευτές (Σωματείο Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού ΣΕΧΩΧΟ), εικαστικούς (Εικαστικό Επιμελητήριο Ελλάδος), ηθοποιούς (ΣΕΗ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος ΠΟΘΑ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα ΣΕΘΕΑ.

Τα σωματεία καταγγέλλουν το υπουργείο Πολιτισμού ότι «με αφορμή την επιλεκτική στήριξη των καλλιτεχνών μέσα από επιχορηγήσεις, διαμορφώνει τις εργασιακές σχέσεις, υποχρεώνει τους δημιουργούς σε άνευ όρων παράδοση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για πέντε έτη, αναβαθμίζει τα μεγάλα ιδρύματα στον χώρο του πολιτισμού, ενώ ο ασαφής τρόπος που δημιουργείται το μητρώο καλλιτεχνών, τελικά θα αποκλείσει εργαζόμενους από την εργασία».

Η επόμενη μέρα είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη ακόμα κι από την κρίση του 2009, με καταργημένη τη συλλογική σύμβαση σε κάθε χώρο, λένε οι καλλιτέχνες και ζητούν σαφή και συμπεριληπτικό προγραμματισμό για την επαναλειτουργία του Πολιτισμού.