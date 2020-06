Οικονομία

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα. Πού και πώς μπορούν να κάνουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι.

Από την ερχόμενη Πέμπτη, 4 Ιουνίου, έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://stegastiko.minedu.gov.gr(ή μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, www.minedu.gov.gr), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους έχει χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.