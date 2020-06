Κοινωνία

Ο σύζυγος της λεχώνας που έπεσε σε κώμα, μιλά στον ΑΝΤ1 και συγκλονίζει (βίντεο)

Σε ένα “θαύμα” ελπίζει η οικογένεια της 27χρονης Δώρας, που έμεινε εγκεφαλικά νεκρή, λίγο μετά την γέννηση του παιδιού της.​