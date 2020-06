Κοινωνία

Μολότοφ και δακρυγόνα στην αμερικανική πρεσβεία (εικόνες)

Επεισόδια στη διαδήλωση για την δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η περιοχή γύρω από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, στην πορεία για την δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Διαδηλωτές άρχισαν να συγκρούονται με τους αστυνομικούς, ρίχνοντας πέτρες και μολότοφ. Εκείνοι απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας.

Αρχικά υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ διαδηλωτών και ανδρών των ΜΑΤ που ήταν μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, με την κατάσταση γρήγορα να ξεφεύγει και τις μολότοφ να πέφτουν "βροχή".

Η πορεία συμπαράστασης στους εξεγερμένους των ΗΠΑ για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ξεκίνησε λίγο μετά τις 19:30 στο Σύνταγμα από οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και αντιεξουσιαστές. Στην πορεία συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 διαδηλωτές...