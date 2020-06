Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Μόνο καθιστοί στα πανηγύρια (βίντεο)

Η νέα πραγματικότητα μετά την άρση περαιτέρω περιοριστικών μέτρων. «Ο κορονοϊός δεν έχει φύγει», προειδοποίησε.

Για το νέο καθεστώς στην αγορά, μετά την επαναλειτουργία κι άλλων δραστηριοτήτων, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης.

«Ο κορονοϊός δεν έχει φύγει, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί», ξεκαθάρισε και έκανε λόγο για πιο αυστηρούς κανόνες στους κλειστούς χώρους εστίασης, συγκριτικά με τους υπαίθριους και τους ημιυπαίθριους χώρους.

Σχετικά με τις οργανωμένες πλαζ, είπε ότι από το ερχόμενο Σάββατο θα επιτρέπεται η μουσική και η κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και η Παρασκευή φαγητών.

Σε σχεδόν έναν μήνα από τώρα, την 1η Ιουλίου, ξεκινούν οι συναυλίες, όπου και εκεί θα υπάρχουν κανόνες, με βασικότερο ότι δε θα υπάρχουν όρθιοι, αλλά μόνο καθιστοί.

«Πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά τους κανόνες, για να μην πισωγυρίσουμε», σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, παρατηρώντας ότι, «μπαίνουμε σε μια καινούρια πραγματικότητα».

Στο οικονομικό σκέλος είπε ότι, «συνεχίζεται και τον Ιούνιο η στήριξη των επιχειρήσεων» και θα ανακοινωθούν κι άλλα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Ερωτηθείς σχετικά με τη χρήση μάσκας, είπε ότι ισχύει και ότι στις περισσότερες επιχειρήσεις τηρούνται τα μέτρα. «Δεν είναι μόνο θέμα προστίμων οι κανόνες, τα μαγαζιά που τους παραβαίνουν, θα κλείνουν για δέκα μέρες».

Τέλος, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας στις εμποροπανηγύρεις είπε ότι θα λειτουργούν με κανόνες λαϊκών αγορών.

Τα πανηγύρια, ωστόσο, θα έχουν διαφορετικούς κανόνες, που κυρίως θα έχουν μόνο καθήμενους.