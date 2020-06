Κοινωνία

Μεσογείων: οδηγοί χειροκρότησαν διαμαρτυρόμενους γιατρούς του “Σωτηρία” (βίντεο)

Αντί να διαμαρτυρηθούν, βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους και χειροκρότησαν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή

Τρίωρη στάση εργασίας και διαμαρτυρία πραγματοποίησαν από τις 7 έως τις 10 τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, που ζητεί μονιμοποίηση του έκτακτου προσωπικού στην Δημόσια Υγεία και Πρόνοια.

«Η τακτική των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια είναι να μην προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία και να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με έκτακτο προσωπικό», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σημειώνοντας ότι «σήμερα στα Δημόσια Νοσοκομεία υπηρετούν χιλιάδες έκτακτοι υπάλληλοι με ανανεώσιμες συμβάσεις πάνω από 3-4 χρόνια. Με την ανανέωση των συμβάσεων, η Πολιτεία αναγνωρίζει ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και το κενό τους σε περίπτωση απόλυσης είναι δυσαναπλήρωτο».

Όταν οι διαμαρτυρόμενοι απέκλεισαν για λίγο τη λεωφόρο Μεσογείων, έξω από το Νοσοκομείο Σωτηρία, οι περαστικοί από το σημείο οδηγοί βγήκαν από τα οχήματά τους και τους χειροκρότησαν.

