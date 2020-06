Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας: Πιθανό να σταματήσει ο τουρισμός αν αυξηθούν πολύ τα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιές περιοχές ήδη καταγράφεται άνοδος των κρουσμάτων, όπως επεσήμανε. Τι είπε για την χαλάρωση των μέτρων.

Για τους κινδύνους από τη χαλάρωση των μέτρων και τον τουρισμό μίλησε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Νίκος Σύψας, τονίζοντας ότι "O μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο εφησυχασμός. Ο ιός δεν συγχωρεί κανένα λάθος".

Όπως εξήγησε ο κ. Σύψας, στη βόρεια Ελλάδα ήδη έχουν αυξηθεί τα κρούσματα. Μάλιστα, όπως εκτίμησε, τις επόμενες δύο εβδομάδες θα φανεί και στην καμπύλη. Στην περίπτωση που τα κρούσματα αυξηθούν πολύ είναι πιθανό να σταματήσει η χαλάρωση των μέτρων. "Παίζουμε με τη φωτιά. Μπορεί ακόμα να σταματήσει και ο τουρισμός", ανέφερε ο κ. Σύψας.

Για τα τεστ στους τουρίστες που έρχονται στη χώρα ο κ. Σύψας είπε πως δε μπορούμε να κάνουμε τεστ σε όλους τους τουρίστες οπότε θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Επίσης, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Το να συμπεριληφθεί το τεστ στο πακέτο διακοπών δεν το υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τις 15/6 δεν θα μπαίνουν σε καραντίνα οι τουρίστες, συμπλήρωσε.

Για τους τουρίστες που έρχονται από χώρες με πολλά κρούσματα είτε θα σταματήσουν οι πτήσεις είτε θα μπαίνουν σε καραντίνα όσοι έρχονται, είπε ο καθηγητής. Τέλος, για τα μέτρα στις παραλίες ο κ. Σύψας είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλά τα πράγματα για να προχωρήσουμε σε χαλάρωση των μέτρων στις παραλίες. Επίσης, το σερβίρισμα στις ξαπλώστρες θα επιτραπεί.