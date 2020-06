Οικονομία

Σταϊκούρας: Διεύρυνση των κριτηρίων για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Σε περισσότερες επιχειρήσεις θα στοχεύσει η δεύτερη φάση της κρατικής δανειοδότησης 2 δις.

Για τη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής για 2 δισ. ευρώ στην επιχειρηματικότητα μίλησε, μεταξύ άλλων, στον ΘΕΜΑ 104,6 ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

«Θα κάνουμε δεύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή για να καταβληθεί τέλος Ιουνίου αρχές Ιουλίου ύψους 2 δισ. ευρώ για να καλύψουμε όσες επιχειρήσεις μπορούμε περισσότερα» είπε ο κ. Σταϊκούρας ο οποίος ερωτηθείς για αλλαγές στα κριτήρια είπε «θα ενισχύσουμε τα κριτήρια για να καλύψουμε περισσότερες επιχειρήσεις. Θα καλύψει και κάποιες ατομικές επιχειρήσεις» προσθέτοντας ότι «θα δούμε μήπως βάλουμε μόνο επιχειρήσεις που έχουν ταμειακές μηχανές, είναι μια σκέψη»

«Μέχρι 15 Ιουνίου θα έχει πάρει την τελική μορφή έτσι ώστε 2 δισ. να πάνε κατευθείαν στην επιχειρηματικότητα» είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι στην πρώτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής «για πρώτη φορά πιστώθηκαν σε λογαριασμούς 55.000 επιχειρήσεων 600 εκατ. ευρώ και το 85% απασχολούν κάτω από 50 εργαζόμενους».

Για το ΤΕΠΙΧ ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «είχε δυσκολίες αλλά είχε και μεγάλη ζήτηση 8-9 δισ. ευρώ με διαθέσιμους πόρους 1,4 δισ. ευρώ. Παρά τη μεγάλη πίεση εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης καταφέραμε και εγκρίθηκαν 800 εκ. στο ΤΕΠΙΧ 2 σε 20 ημέρες» ενώ απευθυνόμενος στις τράπεζες είπε ότι «ο βηματισμός του τραπεζικού συστήματος πρέπει να συμβαδίσει με αυτόν της κυβέρνησης».

«Υπάρχει δέσμευση του τραπεζικού συστήματος και το παρακολουθούμε συστηματικά για καθαρή πιστωτική επέκταση 15-16 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς» πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Σταϊκούρας χαρακτήρισε «ικανοποιητική» την εκτέλεση του προϋπολογισμού με μείωση εσόδων αλλά τελικά περισσότερα έσοδα από τις αρχικέ εκτιμήσεις. Όπως είπε «σίγουρα θα είναι μεγαλύτερη τον Μάιο η υστέρηση των εσόδων από ότι τον Απρίλιο αλλά μέσα στις εκτιμήσεις που έχουμε κάνει για απώλεια εσόδων 40%».

Όσον αφορά την έξοδο στις αγορές σημείωσε ότι «βγήκαμε με επιτυχία τον προηγούμενο μήνα με 2 δισ. ευρώ. Είναι πιθανόν να βγούμε το επόμενο διάστημα, οι αγορές εξακολουθούν να μας αντιμετωπίζουν με θετικό πρόσημο» και πρόσθεσε ότι «βγήκαμε χθες για έντοκα γραμμάτια με 0,25% επιτόκιο και 75% συμμετοχή των ξένων».

Μιλώντας, δε, για την ύφεση είπε ότι «από τέλος Απριλίου έχουμε σταθερή εκτίμηση για ύφεση έως 13,2% και με τη λήψη μέτρων θα φτάσει το 8%». «Με τα σημερινά δεδομένα η εκτίμησή μας δεν έχει αλλάξει. Εκτιμούμε από τους πρόδρομους δείκτες ότι η Ελλάδα θα έχει χαμηλότερη ύφεση σε σχέση με άλλες χώρες».

Ερωτηθείς για τα ταμειακά διαθέσιμα και αφού παρατήρησε ότι «από την Ευρώπη δεν έχουν έρθει χρήματα και δεν εκτιμούμε ότι θα έρθουν τον Ιούνιο» ξεκαθάρισε ότι «δεν θα χρειαστεί να ακουμπήσουμε καθόλου τα 15,7 δισ. ευρώ στον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας».

Ο Χρήστος Σταϊκούρας ήταν, τέλος, κατηγορηματικά αρνητικός στο ερώτημα αν υπάρχει σενάριο για μείωση μισθών και συντάξεων απαντώντας «όχι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο».