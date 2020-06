Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: η έκθεση του ιατροδικαστή

Ποια ειναι τα ακριβή αίτια θανάτου. Τι αναφέρεται για την κατάσταση της υγείας του 46χρονου, ο οποίος βρέθηκε και θετικός στον κορονοϊό.

Ο Τζορτζ Φλόιντ, ο Αφροαμερικανός ο οποίος πέθανε κατά τη βίαιη σύλληψή του από έναν λευκό αστυνομικό στην Μινεάπολις, ήταν θετικός στον κορονοϊό, σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση.

Η 20σέλιδη έκθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, κατόπιν συμφωνίας με την οικογένεια του 46χρονου θύματος, αναφέρει ότι ο κορονοϊός δεν ευθύνεται για τον θάνατό του.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι ο Φλόιντ είχε διαγνωστεί στις 3 Απριλίου και "κατά πάσα πιθανότητα" ήταν ασυμπτωματικός.

Η νεκροψία αποκάλυψε επίσης ότι οι πνεύμονες του θύματος ήταν υγιείς, αλλά ο Φλόιντ είχε μερική στένωση των καρδιακών αρτηριών.

Η είδηση αυτή έγινε γνωστή μετά την δημοσιοποίηση της ιατροδικαστικής έκθεσης την Δευτέρα, σύμφωνα με την οποία ο Φλόιντ πέθανε από καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από την πίεση που του άσκησε στον λαιμό με το γόνατό του ο αστυνομικός.

Ο θάνατός του στις 25 Μαΐου χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία.

Ο Φλόιντ πέθανε από ασφυξία και από την καρδιακή ανακοπή που ακολούθησε, καθώς ο αστυνομικός τον πίεζε στον λαιμό περίπου για εννέα λεπτά ενώ εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Είχε συλληφθεί ως ύποπτος ότι πλήρωσε σε μίνι μάρκετ με ένα πλαστό 20δόλαρο.

Για τη δολοφονία του απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε τέσσερις αστυνομικούς, που συμμετείχαν στην επιχείρηση που οδήγησε στο θάνατό του και η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο.