Μέγκαν Μαρκλ για Τζορτζ Φλόιντ: Οι ζωές των μαύρων έχουν αξία

Η Μέγκαν, η δούκισσα του Σάσεξ, αναφέρθηκε στα γεγονότα μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ εκφράζοντας την θλίψη της που οι νέοι σήμερα είναι αναγκασμένοι να μεγαλώνουν σε έναν κόσμο όπου εξακολουθεί να υφίσταται ρατσισμός και χαρακτήρισε τα γεγονότα στη χώρα "συγκλονιστικά".

"Το ξέρω ότι γνωρίζετε πως οι ζωές των μαύρων έχουν αξία", είπε η Μέγκαν σε ένα βίντεο που γύρισε για τις μαθήτριες, οι οποίες αποφοιτούν από το παλιό της σχολείο στο Λος Άντζελες, και το οποίο προβλήθηκε χθες.

"Τις τελευταίες δύο εβδομάδες προγραμματίζω να σας πω λίγα λόγια για την αποφοίτησή σας και όπως έχουμε δει όλοι μας την τελευταία εβδομάδα αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας και στην πολιτεία μας και στην πόλη μας, το Λος Άντζελες, είναι απολύτως συγκλονιστικό", είπε η Μέγκαν, της οποίας η μητέρα είναι Αφροαμερικανίδα και ο πατέρας λευκός.

"Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι λυπάμαι, λυπάμαι τόσο πολύ που είστε αναγκασμένοι να μεγαλώνετε σε έναν κόσμο όπου είναι ακόμη παρών (ο ρατσισμός)", συνεχίζει το μήνυμά της προς το Γυμνάσιο Θηλέων Immaculate Heart, όπου φοίτησε.

Η δούκισσα, μια αμερικανίδα πρώην ηθοποιός και σύζυγος του εγγονού της βασίλισσας Ελισάβετ πρίγκιπα Χάρι, εξέφρασε την αγωνία της ότι τα λόγια της μπορεί να δεχτούν επικρίσεις.

"Το μόνο λάθος που μπορείς να πεις είναι να μην πεις τίποτα. Επειδή η ζωή του Τζορτζ Φλόιντ είχε αξία και της Μπρεόνα Τέιλορ η ζωή είχε αξία και του Φιλάντο Καστίλ η ζωή είχε αξία και του Ταμίρ Ράις η ζωή είχε αξία και τόσων άλλων ανθρώπων που γνωρίζουμε τα ονόματά τους ή που δεν τα γνωρίζουμε".

Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, κατά παράδοση, δεν σχολιάζει πολιτικά θέματα. Ωστόσο, η Μέγκαν και ο Χάρι αποσύρθηκαν από τα επίσημα καθήκοντά τους στο τέλος Μαρτίου και πλέον ζουν στο Λος Άντζελες μαζί με τον γιο τους Άρτσι.

Στο μήνυμά της η 38χρονη Μέγκαν ανακαλεί τις αναμνήσεις της από τα επεισόδια στο Λος Άντζελες το 1992.

"Οι αναμνήσεις αυτές δεν σβήνονται και δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα 17 ή 18 χρόνια του κάποιος, δηλαδή στην ηλικία σας σήμερα, θα είχε διαφορετική οπτική αυτής της εμπειρίας".