Εισαγγελία Διαφθοράς: Παρανόμως τηρούμενο το αρχείο εγγράφων του Αγγελή

Η ανακοίνωση της εισαγγελίας Διαφθοράς για τα έγγραφα που κατέθεσε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής στη Βουλή.

Ανακοίνωση με αφορμή την κατάθεση από τον αντεισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή εγγράφων στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής εξέδωσε η Εισαγγελία Διαφθοράς στην οποία κάνει λόγο για «παρανόμως τηρούμενο αρχείο», ενώ εστιάζει σε τέσσερα από τα έγγραφα που κατέθεσε ο κ. Αγγελής και αναφέρει ότι ένα από αυτά δεν αφορά την υπόθεση της Novartis, δύο δεν προέρχονται από τις αμερικανικές αρχές και το τέταρτο έχει ήδη κατατεθεί από τους ίδιους τους Εισαγγελείς στην Βουλή ως ένα από τα "επιτρεπτής χρήσης".

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Με αφορμή την πρόσφατη κατάθεση στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής από τον τέως Επόπτη μας κ. Αγγελή, εγγράφων της Υπηρεσίας μας που κατέχει και τηρεί σε αρχείο ως μη όφειλε, πρέπει να επισημάνουμε για την προστασία του κύρους της Υπηρεσίας μας και του θεσμού της Δικαιοσύνης, ότι δύο εξ αυτών και πιο συγκεκριμένα: α) το με αριθμ Φ 09222/5039 και β) το με αριθμ. Φ09222/5039 έγγραφα αποτελούν επίσημες μεταφράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφων της δικογραφίας, που δεν προέρχονται από τις αμερικανικές αρχές, το τρίτο έγγραφο, δεν αφορά στην υπόθεση Νovartis, αλλά σε άλλη, άσχετη, και το τέταρτο είναι εκ των επιτρεπτής χρήσης εγγράφων και έχει ήδη αποσταλεί από εμάς στην Βουλή των Ελλήνων.

Σε ότι αφορά στα λοιπά κατατεθέντα έγγραφα που φέρουν ένδειξη απαγόρευσης χρήσης τους από τις αμερικανικές αρχές, η υπηρεσία μας δεν έχει να κάνει κανένα απολύτως σχόλιο, ως έχει υπηρεσιακή υποχρέωση αλλά και σε ένδειξη της απαιτούμενης σοβαρότητος.

Αναμένουμε τη συνέχεια "νέων συγκλονιστικών αποκαλύψεων", προερχομένων από ένα παρανόμως τηρούμενο αρχείο εγγράφων».