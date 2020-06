Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο ΟΗΕ ζητεί ένα εμβόλιο προσβάσιμο σε όλους

Ένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού πρέπει να θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, ένα εμβόλιο για τους λαούς, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ...

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι ένα μελλοντικό εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού πρέπει να θεωρείται "παγκόσμιο κοινό αγαθό", προσβάσιμο σε όλους, με την ευκαιρία συνόδου κορυφής κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 8,8 δισεκατομμύρια δολάρια για τον εμβολιασμό γενικότερα.

Η διαδικτυακή αυτή σύνοδος κορυφής για το εμβόλιο (Gavi), στην οποία συμμετείχαν 50 και πλέον χώρες και περισσότεροι από 35 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ξεπέρασε κατά πολύ τα 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια των δωρεών σε μια πενταετία, σύμφωνα με τις υποσχέσεις που είχαν αναληφθεί. Τα χρήματα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση των παγκόσμιων εκστρατειών εμβολιασμού κατά της ερυθράς, της πολιομυελίτιδας και του τύφου, οι οποίες διαταράχθηκαν σε μεγάλο βαθμό λόγω της επιδημίας της Covid-19.

Η σύνοδος αυτή είχε επίσης στόχο να απευθύνει εκκλήσεις για χρηματοδότηση με σκοπό την αγορά και την παραγωγή τυχόν μελλοντικού εμβολίου κατά της νόσου Covid-19, καθώς και την υποστήριξη στη διανομή του στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για το εμβόλιο αυτό συγκεκριμένα, ο στόχος της Συμμαχίας Gavί -- διεθνούς οργάνωσης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στα εμβόλια -- ήταν η συγκέντρωση δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων. "Ένα εμβόλιο κατά της Covid-19 πρέπει να θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, ένα εμβόλιο για τους λαούς", δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κατά την έναρξη της συνόδου, υπογραμμίζοντας ότι ένας αριθμός παγκοσμίων ηγετών απηύθυνε έκκληση προς αυτή την κατεύθυνση.

Υπογράμμισε ότι με την κρίση του νέου κορονοϊού, οι εκστρατείες εμβολιασμού διακόπηκαν: "Είκοσι εκατομμύρια παιδιά" δεν εμβολιάζονται πλήρως και "ένα παιδί στα πέντε" δεν εμβολιάζεται καθόλου, δήλωσε ο Γκουτέρες. Οικοδεσπότης της διαδικτυακής συνόδου κορυφής, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, χαιρέτισε την επιλογή της "ενότητας" για τη "χάραξη της πορείας μιας παγκόσμιας συνεργασίας" καθώς και την αποφασιστικότητα για να βρεθεί ένα εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού.

Ομαδική ανοσία

Με σχεδόν 40.000 νεκρούς, η Βρετανία είναι η δεύτερη πλέον πληγείσα χώρα από τον ιό. Η χώρα είναι ο μεγαλύτερος χορηγός της Gavi με 1.65 δισεκ. στερλίνες (1.85 δισεκ. ευρώ, 2 δισεκ. δολάρια) υποσχέσεις που έχουν αναληφθεί για την προσεχή πενταετία. Ακολουθούν το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς (1.6 δισεκ. δολάρια), οι ΗΠΑ (1.16 δισεκ. δολάρια) και η Νορβηγία (ένα δισεκ. δολάρια). Η Γαλλία δεσμεύτηκε να δώσει 500 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 100 εκατομμύρια όταν το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο.

Οι πόροι που συγκεντρώθηκαν σήμερα "θα είναι καθοριστικοί για να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί ρουτίνας και για να καλυφθούν οι καθυστερήσεις που συσσωρεύτηκαν στα προγράμματα εμβολιασμού μετά την επιδημία Covid-19", ανακοίνωσαν η Unicef και οι μκο One και Action sante mondiale. Η σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται τη στιγμή ακριβώς που η πανδημία έχει οξύνει τις επιθέσεις κατά της πολυμέρειας, μεταξύ της ρήξης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και των φόβων ενός αμερικανικού ελέγχου επί των μελλοντικών εμβολίων. "Όπως το έδειξε, ο κορονοϊός δεν έχει σύνορα", δήλωσε ο Τραμπ σε σύντομη παρέμβασή του. "Είναι επικίνδυνος, είναι φρικτός αλλά θα ασχοληθούμε μαζί γι αυτό", δήλωσε.

Η πανδημία της Covid-19 έχει προκαλέσει σχεδόν 386.000 θανάτους από τότε που πρωτοεμφανίστηκε ο ιός στα τέλη Δεκεμβρίου στην Κίνα, και η κούρσα των εμβολίων και των θεραπευτικών αγωγών κινητοποιεί μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες. Η οργάνωση Oxfam ζήτησε να επενδυθεί το δημόσιο χρήμα "σε φάρμακα και θεραπείες άνευ δικαιωμάτων και διαθέσιμα σε όλες τις χώρες σε τιμή κόστους" επικρίνοντας τη "μονοπωλιακή ισχύ της φαρμακοβιομηχανίας που στέκεται εμπόδιο σε ένα εμβόλιο για τους λαούς".

Σύμφωνα με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Μπιλ Γκέιτς, του οποίου το ίδρυμα δραστηριοποιείται πολύ στην έρευνα των εμβολίων, οι φαρμακευτικές εταιρίες συνεργάζονται για να καταστήσουν διαθέσιμες τις ικανότητες παραγωγής τους μόλις αναπτυχθεί ένα εμβόλιο, καθοριστική παράμετρος ώστε οι περισσότεροι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση. "Όταν θα έχουμε ένα εμβόλιο, θα θελήσουμε να αναπτύξουμε μια ομαδική ανοσία", ώστε το εμβόλιο να χορηγείται στο "80% και πλέον του πληθυσμού" δήλωσε στο BBC.