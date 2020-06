Τεχνολογία - Επιστήμη

Απάτη μέσω διαδικτύου με τη μέθοδο του “ενδιάμεσου”

Πώς έδρασε ο εγκληματίας που κατάφερε μέσα από ένα τιμολόγιο να κάνει μεταφορά χρημάτων στο λογαριασμό του.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος διερευνήθηκε και εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου με τη μέθοδο του «ενδιάμεσου», για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος αλλοδαπού.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελλόμενη περίπτωση εξαπάτησης και απόσπασης συνολικά (8.255) ευρώ από επιχείρηση, στην οποία ο δράστης κατάφερε να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη θυρίδα ηλεκτρονικής της αλληλογραφίας.

Στη συνέχεια τροποποίησε αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προμηθεύτριας εταιρείας, με αποτέλεσμα τα χρήματα να κατατεθούν σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε ο δράστης σε τράπεζα στο εξωτερικό.

Ακολούθως, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που παρήγγειλε η αρμόδια Εισαγγελία, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής ψηφιακή – διαδικτυακή διερεύνηση καθώς και επικοινωνία με τις αρμόδιες αλλοδαπές Αρχές, με αποτέλεσμα, να εντοπισθεί η ροή των χρημάτων και να εξακριβωθούν -ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του αλλοδαπού.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος τρόπος δράσης «Business Email Compromise (BEC) – Απάτη με τη μέθοδο του ενδιάμεσου», είναι μια εξελιγμένη απάτη που στοχεύει στις επιχειρήσεις και τα άτομα που εκτελούν πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων.

Οι δράστες αποκτούν με διάφορες τεχνικές μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και παρεμβαίνουν σε τμήματα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μεταξύ συναλλασσόμενων επαγγελματιών και εμπόρων με προμηθευτές ή πελάτες και μόλις εντοπίσουν μηνύματα που αφορούν επικείμενη πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό, παρεμβαίνουν αποστέλλοντας απατηλά μηνύματα, από διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσομοιάζουν με τις πραγματικές.

Στη συνέχεια υποδύονται υπαλλήλους της συνεργαζόμενης επιχείρησης και πείθουν τους συναλλασσόμενους να καταθέσουν χρήματα σε απατηλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, διαφορετικούς από αυτούς που είχαν συμφωνηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας ( https://portal.astynomia.gr )

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Προειδοποίηση από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Τη νέα μορφή απάτης με ηλεκτρονικά μέσα, διαπίστωσε η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η νέα απάτη συνίσταται στην παραπλάνηση χρηστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τους οποίους οι δράστες προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα υποδυόμενοι πιστωτές αυτών των χρηστών. Η ανεξάρτητη Αρχή, εφαρμόζοντας μία νέα πολιτική πρόληψης του εγκλήματος διά της ενημερώσεως του κοινού, εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα στην οποία αναφέρει τα εξής: «Κατά τη διάρκεια του έργου της Αρχής διαπιστώνεται νέα μορφή απάτης με ηλεκτρονικά μέσα με τα οποία οι δράστες υποκλέπτουν περιεχόμενο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εν συνεχεία επικοινωνούν με τα θύματα εμφανιζόμενοι ως εκπρόσωποι φυσικών και νομικών προσώπων, με τα οποία το θύμα έχει συναλλαγές. Στη συνέχεια ζητούν από αυτούς (σ.σ.: τα θύματα) να κατατεθούν οφειλόμενα σε άλλους λογαριασμούς από τους συνήθως χρησιμοποιούμενους, με αποτέλεσμα να αποστέλλουν τα θύματα μεγάλα ποσά σε λογαριασμούς των δραστών, αντί σε εκείνον που πραγματικά οφείλουν τα χρήματα. Σημειώνεται η επικοινωνία μπορεί να γίνεται και με διακρατικούς διαύλους επικοινωνίας. Εφιστούμε την προσοχή του κοινού σε αυτή τη νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης».