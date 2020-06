Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες

Ποιες περιοχές θα πλήξουν τα φαινόμενα και πώς θα επηρεαστεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπεται να επηρεάσει τη δυτική και βαθμιαία την κεντρική και βόρεια χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-06-2020).

Πιο αναλυτικά:

1. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που πιθανώς θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα βαθμιαία από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά θα εξασθενήσουν.

2. Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη, με σταδιακή εξασθένηση από τα δυτικά.