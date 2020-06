Κοινωνία

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: επίθεση στο γραφείο του πρύτανη

Περίπου 20 άτομα έσπασαν την πόρτα και εισέβαλλαν στο γραφείο του πρύτανη…

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής, στο Πολυτεχνείο Ζωγράφου, όταν ομάδα αγνώστων πραγματοποίησε επίθεση στο γραφείο του πρύτανη.

Περίπου 20 άτομα εισέβαλαν στο γραφείο του κι αφού έσπασαν την πόρτα, πέταξαν μπογιές και τρικάκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εισβολείς διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση της Συγκλήτου να δοθεί το κτήριο Γκίνη στη Σχολή Μηχανικών.