Οικονομία

Σεντένο - Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα θα βγει ισχυρότερη από την κρίση του κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι όροι για την χορήγηση πόρων από το Ταμείο Ανάπτυξης. Οι απαντήσεις των ισχυρών ανδρών των Βρυξελλών.

Την πεποίθησή τους ότι η Ελλάδα θα βγει ισχυρότερη από την κρίση του κορονοϊού, καθώς η κυβέρνηση έλαβε γρήγορα μέτρα και η οικονομία της ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η κρίση, εξέφρασαν ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε διαδικτυακό συνέδριο του Economist με τίτλο: «Ευρωζώνη: Αναζητώντας το ‘εμβόλιο’ για τον κορωνοϊό».

Στο ίδιο συνέδριο, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρθηκε στα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, τονίζοντας ότι δημιούργησε τη βάση για ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας το 2021.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι η κυβέρνηση δεν θα χρησιμοποιήσει το «μαξιλάρι» ρευστότητας των 15,7 δισ. ευρώ που είχε σχηματισθεί με κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), ενώ είπε ότι το δεύτερο εξάμηνο θα επανεξετάσει η κυβέρνηση αν θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή ενός δεύτερου τμήματος των δανείων που έχει πάρει η Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να έχει μετά τη φετινή ύφεση μία παρατεταμένη περίοδο ανάπτυξης της οικονομίας της, με πιθανή αύξηση του μακροπρόθεσμου ρυθμού ανάπτυξης. Αν, είπε, εγκριθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, η Ελλάδα θα μπορεί να καλύψει το επενδυτικό κενό που είχε τα προηγούμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι η σημερινή κρίση είναι τελείως διαφορετική για την Ελλάδα από αυτή πριν από δέκα χρόνια, καθώς η ελληνική οικονομία είχε καλύτερες επιδόσεις από αυτή της Ευρωζώνης πριν τον κορονοϊό, προσθέτοντας ότι η κρίση δεν θα την ρίξει κάτω.

Ερωτηθείς αν θα υπάρχουν όροι που θα συνδέονται με τη χορήγηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Σεντένο είπε ότι θα υπάρχουν κανόνες για την εκταμίευσή τους, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρχει τρόικα.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε ότι η Ελλάδα θα είναι η χώρα που θα λάβει τους περισσότερους πόρους – 32 δις. ευρώ, από τα οποία τα 22,6 δις. ευρώ θα είναι επιχορηγήσεις – από το Ταμείο Ανάκαμψης, μετά την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία, προσθέτοντας ότι θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για τη χορήγηση των πόρων αυτών στη Ελλάδα, όπως και για τις άλλες χώρες.

Ο κ. Ντομπρόβκσις είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα, όταν εκδηλώθηκε η κρίση του κορονοϊού, λαμβάνοντας μέτρα, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δυνατότητα που θα έχει η Ελλάδα να βοηθήσει την οικονομία της και τους τομείς που επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση με τους πόρους που θα διατεθούν από το Ταμείο Συνοχής.