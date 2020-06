Τεχνολογία - Επιστήμη

Συνεργασία Μητσοτάκη - Google για την αγορά εργασίας και τον Πολιτισμό

Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τον επικεφαλής της εταίρείας για την Ευρώπη.

Τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο της Google για δραστηριότητες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Matt Brittin, είχε την Πέμπτη το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η δυνατότητα εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας και στην ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών της χώρας μας μέσω της τεχνολογίας.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την Ελλάδα και για την κυβέρνηση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η παροχή πιστοποίησης από μία εταιρεία του διαμετρήματος της Google προσδίδει πρόσθετη αξία και αναγνώριση.

Ο κ. Brittin απάντησε ότι η Google ασχολείται εκτενώς με την ψηφιακή κατάρτιση, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας εκπαίδευσε 5.000 ανθρώπους από τον τουριστικό κλάδο της χώρας σε ψηφιακές δεξιότητες. Τονίστηκε παράλληλα, από αμφότερες τις πλευρές, η σημασία ανάπτυξης τόσο εργασιακών δεξιοτήτων όσο και επιχειρηματικών προσόντων.

Στο μέτωπο του πολιτισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι, πέραν της δημιουργίας ενός ψηφιακού αποθετηρίου, η Ελλάδα αναζητά τρόπους προκειμένου να διευρύνει τις δυνατότητες του πώς μπορεί κάποιος να επισκεφθεί ή να απολαύσει τα μοναδικά έργα και μνημεία που προσφέρει η χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν επίσης οι υπόλοιποι στρατηγικοί άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού όσον αφορά την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών, με κύριο μέλημα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την απλοποίηση των συναλλαγών τους με το Δημόσιο.

Με την ευκαιρία της τηλεδιάσκεψης, ο Πρόεδρος της Google για την Ευρώπη συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης στην Ελλάδα, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τις αποτελεσματικές ενέργειες της κυβέρνησης.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, και o Επικεφαλής Δημιουργικού Σχεδιασμού, Steve Vranakis. Από την πλευρά της Google συμμετείχαν η Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Giorgia Abeltino, Διευθύντρια Κυβερνητικών Σχέσεων Νότιας Ευρώπης και η Στέλλα Τσομώκου, Σύμβουλος Κυβερνητικών Σχέσεων Google Ελλάδας.