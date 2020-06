Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: εκατοντάδες νέα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των ασθενών, καθώς και η μακάβρια λίστα των θανάτων στην χώρα, λογω της πανδημίας.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 407 και έφθασε τα 183.687, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI) για τις λοιμώδεις νόσους με βάση τα στοιχεία που είχε χθες, Παρασκευή.





Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 33 και έφθασε τους 8.646, σύμφωνα με τα στοιχεία του ινστιτούτου.