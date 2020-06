Πολιτική

Ακάρ: Θέλουμε διάλογο, αλλά θα υπερασπιστούμε και τα δικαιώματά μας

Το "χαβά " του ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Τι είπε για το Αιγαίο την ανατολική Μεσόγειο αλλά και την Κύπρο.

Απάντηση στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, δίνει ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ κάνοντας λόγο για «σεβασμό» και «ειρηνικές μεθόδους» σχολιάζοντας παράλληλα πως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι αποφασισμένες να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους.

«Ως Τουρκία και ως ένοπλες δυνάμεις θέλουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Με βάση αυτό που επιτάσσει το Διεθνές Δίκαιο, οι κανόνες καλής γειτονίας, η αμοιβαία καλή θέληση, ο σεβασμός, η αγάπη, η αμοιβαία καλοσύνη, χρησιμοποιώντας ειρηνικές μεθόδους χωρίς να προκαλούμε κανέναν με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να καταχρόμαστε το δικαίωμα κανενός. Αυτός είναι ο στόχος μας, οι προσπάθειές, οι προθέσεις και ο σκοπός μας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αντιπρόσωποί μας πήγαν στην Αθήνα δύο φορές βάσει της συμφωνίας που επετεύχθη με τον αγαπητό ομόλογό μου και πραγματοποιήσαμε μια συνάντηση εκεί. Όταν ήρθαν στην Τουρκία, συναντηθήκαμε εδώ. Ομοίως, περιμένουμε τους συνομιλητές μας στην Άγκυρα» ανέφερε ο Χουλουσί Ακάρ,σύμφωνα με το sigmalive.com.



«Ό,τι έπρεπε να κάνουμε ως σήμερα το κάναμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι και διαθέτουμε την ισχύ να προστατεύσουμε και προστατεύουμε τα δικαιώματα και συμφέροντα των 83 εκατομμυρίων πολιτών μας, του ευγενούς έθνους της τουρκικής δημοκρατίας. Οφείλω επίσης να πω τούτο. Αυτό δεν αποτελεί απειλή ή πρόκληση που απευθύνεται σε κάποιον. Λέμε μόνο ότι από την μια πλευρά αυτά τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με ειρηνικά μέσα και στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και οι συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα και η συνέχισή τους, θα έχουν μεγάλη συμβολή σε αυτό. Από την άλλη πλευρά λέμε επίσης ότι ως ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας και διαθέτουμε την ισχύ να το κάνουμε. Εντός αυτού του πλαισίου, αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες, με τον αξιότιμο ομόλογο υπουργό και αν μπορούμε να βρούμε μια λύση, θα είμαστε πολύ ευτυχείς. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσαμε», επεσήμανε.



Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Χουλουσί Ακάρ σημείωσε: «Ακολουθούμε μια πολιτική επί χρόνια. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Κύπρος είναι εθνικό θέμα για μας. ‘Ολοι πρέπει να έχουν κατά νου ότι οποιοδήποτε τετελεσμένο εκεί είναι εκτός συζήτησης. Και εκεί ό,τι απαιτεί το διεθνές δίκαιο, ας το επιλύσουμε μέσω διαπραγματεύσεων και συνομιλιών. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και ο αντικειμενικός μας στόχος. Όποτε χρειάζεται, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι ικανές να φέρουν εις πέρας οποιαδήποτε αποστολή του ανατεθεί».