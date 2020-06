Κόσμος

Κορονοϊός - Κύπρος: ακόμη ένας νεκρός από την επιδημία

Μακραίνει η λίστα των θανάτων στην χώρα. Πόσοι ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι

Ένα θάνατο ασθενούς με κορονοϊό ανακοίνωσαν το Σάββατο οι αρχές στην Κύπρο. Στο μεταξύ, από σύνολο 2,054 εργαστηριακών διαγνώσεων δεν εντοπίστηκαν νέα κρούσματα του ιού SARS-CoV-2. Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων παραμένει στα 960.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, ο ασθενής που απεβίωσε νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και απεβίωσε την Παρασκευή το βράδυ. Πρόκειται για άντρα, 68 ετών, με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Ο θάνατος αποδίδεται στη νόσο COVID-19. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των θανάτων σε ασθενείς θετικούς στον ιό SARS-CoV-2 ανέρχεται σε 25, και οι θάνατοι με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχονται στους 18, 12 άντρες και 6 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 71 έτη.

Σε ό,τι αφορά στα νέα περιστατικά της νόσου COVID-19, σύμφωνα με τα δεδομένα από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, από σύνολο 2,054 εργαστηριακών διαγνώσεων δεν εντοπίστηκαν κρούσματα του ιού SARS-CoV-2

Επιπρόσθετα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου εξακολουθούν να βρίσκονται νοσηλευόμενα τέσσερα άτομα. Επίσης, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι δύο ασθενείς.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σήμερα από το υπουργείο Υγείας, μέχρι τις 4 Ιουνίου συνολικά ανάρρωσαν 808 άτομα (ποσοστό 86,5%) και νοσηλεύτηκαν στις ΜΕΘ 32 ασθενείς (ποσοστό 3,3%). Συνολικά έγιναν 14.296,4 διαγωνιστικές εξετάσεις ανά 100.000 κατοίκους.