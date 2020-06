Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: δυνατό ματς στην Τούμπα για τα play off

Δείτε τις αποστολές των δύο ομάδων, που ρίχνονται στην μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Κάτω από βροχή ολοκληρώθηκε το απόγευμα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο προπονητής Αμπέλ Φερέϊρα κάλεσε 21 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και για πρώτη φορά το νεαρό επιθετικό Τζόλη, ενώ συμπεριλήφθηκαν και οι νεαροί Μιχαηλίδης και Τσιγγάρας. Από την άλλη πλευρά απουσιάζει ο Πόντους Βέρνμπλουμ που έχει επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις. Εκτός αποστολής είναι και οι τραυματίες Κρέσπο, Ζαμπά, Ντάγκλας Αουγκούστο, αλλά και οι τιμωρημένοι Ίνγκασον και Γιαννούλης.

Αναλυτικά οι 21 παίκτες που επίλεξε ο Αμπέλ Φερέιρα είναι οι: Πασχαλάκης, Ζίφκοβιτς, Μάτος, Ροντρίγκο Σοάρες, Βαρέλα, Μιχάι, Μιχαηλίδης, Βιεϊρίνια, Εσίτι, Μαουρίτσιο, Μίσιτς, Τσιγγάρας, Ελ Καντουρί, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Λάμπρου, Στοχ, Σφιντέρσκι, Άκπομ και Τζόλης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το Σάββατο την προετοιμασία του.

Ο Πέδρο Μαρτίνς θα έχει στην διάθεση του 20 ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένου και του Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος αποτελεί τον... κινητήριο μοχλό των «ερυθρολεύκων».

Οι «εκλεκτοί» του Πορτογάλου τεχνικού, είναι οι Σα, Αλέν, Τζολάκης, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Μπα, Σισέ, Τσιμίκας, Καφού, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Λοβέρα, Βαλμπουενά, Φορτούνης, Χασάν και Ελ Αραμπί.