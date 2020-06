Πολιτική

Βολές ΥΠΕΞ προς Τουρκία για την κρίση στην Λιβύη

Η Αθήνα χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Καΐρου για την ειρήνευση στην χώρα.

Σε ανακοινωσή του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται «Χαιρετίζουμε τη νέα πρωτοβουλία της Αιγύπτου για επίλυση του λιβυκού γόρδιου δεσμού. Αναδεικνύει τις βασικές αρχές της διεθνούς κοινότητας όπως προβλέπονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στα Συμπεράσματα του Βερολίνου, δηλαδή το σεβασμό της ενότητας, της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Λιβύης.

Συμμεριζόμαστε πλήρως τις υψηλές προτεραιότητές της όπως η άμεση κατάπαυση του πυρός, η αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και των μισθοφόρων τους, ο αφοπλισμός των παραστρατιωτικών ομάδων και η επιστροφή όλων των λιβυκών συνιστωσών σε μια διαδικασία συμπεριληπτικού διαλόγου για μια συνολική πολιτική λύση.

Η αποκατάσταση της ειρήνης μπορεί να επιτευχθεί μόνο από τους ίδιους του Λίβυους. Ενώ η παράταση της κρίσης εξυπηρετεί όσους τρίτους υστερόβουλα αναμειγνύονται στα εσωτερικά της, η ειρήνη θα ωφελήσει όχι μόνο τους Λίβυους, αλλά και τη σταθερότητα και ευημερία ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Ελλάδα, άμεσα γειτονική χώρα, με συνέπεια και σταθερότητα παραμένει ιδιαίτερα προσηλωμένη στις προσπάθειες ειρηνικής επίλυσης της λιβυκής κρίσης και δηλώνει τη διάθεση και πρόθεσή της να συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην Ειρηνευτική Διαδικασία, κάτι που ήδη πράττει και με τη συμμετοχή της στην επιχείρηση IRINI».