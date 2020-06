Κοινωνία

Απεργία εκπαιδευτικών την Τρίτη

Οι εκπαιδευτικοί κήρυξαν 24ωρη απεργία, σύμφωνα με την γενική συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τρίτη τα σχολεία της χώρας λόγω της 24ωρης απεργίας, που κήρυξαν οι εκπαιδευτικοί εν όψει της συζήτησης και της ψήφισης στη Βουλή του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας.



Η Γενική Συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ αποφάσισε, 24ωρη απεργία για την Τρίτη 9 Ιουνίου και ταυτόχρονα συλλαλητήριο στα Προπύλαια και πορεία στη Βουλή στη 1 το μεσημέρι.



Επίσης, για την Τετάρτη, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, οι εκπαιδευτικοί έχουν προγραμματίσει ξανά συλλαλητήριο και συναυλία έξω από τη Βουλή.



Συγκεκριμένα, οι καθηγητές ζητούν να αποσυρθεί και να μη ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο, να καταργηθεί η τροπολογία για τη ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος με κάμερες, να αυξηθεί η χρηματοδότηση της Δημόσιας εκπαίδευσης από τον Κρατικό προϋπολογισμό και επίσης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.