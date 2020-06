Πολιτική

Δύναμη πυρός από το Πυροβολικό – Βολές στα Πετρωτά (βίντεο)

Η ετοιμότητα και το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα από τις εικόνες που δημοσιοποίησε το ΓΕΣ.

Εντυπωσιακές εικόνες που αποδεικνύουν την ετοιμότητα και τη δύναμη πυρός του Πυροβολικού έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΣ, από τις Βολές Πυροβολικού Μάχης στα Πετρωτά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού, «από την Τρίτη 2 έως την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, εκτελέσθηκαν Βολές Πυροβολικού Μάχης στο Πεδίο Βολής Πετρωτών, με την συμμετοχή προσωπικού και οπλικών συστημάτων από Μονάδες της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ», του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ ΣΣ «Θράκη») και της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ»)».