Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Στο “μικροσκόπιο” 10.000 τηλεφωνικές κλήσεις

Τι αποκαλύπτουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. Αισιόδοξοι οι αστυνομικοί ότι θα «φωτίσουν» σύντομα το πρόσωπο της μαυροφορεμένης που επιτέθηκε στην 34χρονη.

Επεξεργασία περίπου 10.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών που έγιναν την ημέρα της επίθεσης με βιτριόλι στην 34χρονη γυναίκα, την Τετάρτη 20 Μαΐου, στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας, πραγματοποιείται από τους ειδικούς, και οι αστυνομικοί που διερευνούν την υπόθεση πιστεύουν ότι από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, σε συνδυασμό με ορισμένα άλλα, θα εντοπιστεί η δράστιδα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας περιμένουν να συνέλθει η 34χρονη από τα αλλεπάλληλα χειρουργεία στα οποία υποβάλλεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο, προκειμένου να την επισκεφθούν πάλι και να προσπαθήσουν, εκτός των άλλων, να διασταυρώσουν κάποιες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

Επίσης, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές της ΕΛΑΣ, η άτυχη γυναίκα δεν έχει αναγνωρίσει, έως σήμερα, κάποιο πρόσωπο, αλλά ούτε και μια φωνή από ηχητική καταγραφή.

Πάντως, η Αστυνομία εκτιμά ότι μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να υπάρξει σημαντική πρόοδος των ερευνών που θα «φωτίσουν» το πρόσωπο της άγνωστης μαυροφορεμένης που επιτέθηκε στην 34χρονη.