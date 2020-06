Οικονομία

Παγκόσμια Τράπεζα: έρχεται η βαθύτερη ύφεση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν τριπλάσια η ύφεση στις ανεπτυγμένες οικονομίες, σε σχέση με τις αναδυόμενες.

Η παγκόσμια οικονομία θα υποχωρήσει κατά 5,2% φέτος, εκτιμά η Παγκόσμια Τράπεζα, υπογραμμίζοντας ότι η πανδημία της Covid-19 είχε «γρήγορες και μαζικές συνέπειες» παρά τα άνευ προηγουμένου προγράμματα στήριξης των τοπικών οικονομιών.

Στην έκθεσή της για την Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι στις αναπτυγμένες οικονομίες η μείωση θα είναι της τάξης του 7% ενώ στις αναδυόμενες 2,5%. Πρόκειται για τη «βαθύτερη» ύφεση που έχει γνωρίσει ο πλανήτης από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 70 έως 100 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Αυτή η αναθεωρημένη πρόβλεψη δείχνει ότι οι ζημίες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι χειρότερες απ’ ό,τι εκτιμούσε τον Απρίλιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έκανε λόγο για παγκόσμια συρρίκνωση της τάξης του 3% για το 2020.