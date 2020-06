Οικονομία

Στο Taxis η έκπτωση φόρου 25%

Πώς θα γίνει ο συμψηφισμός της έκπτωσης φόρου με άλλες οφειλές.

Αναρτήθηκαν στους λογαριασμούς του Taxisnet τα ποσά του ΦΠΑ τα οποία οι φορολογούμενοι μπορούν να συμψηφίσουν με φόρους ή δόσεις ρυθμίσεων περιορίζοντας τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, ο κάθε φορολογούμενος μπορεί να δει την προσωποποιημένη ενημέρωση στην επιλογή «στοιχεία επιστροφών».

Πρόκειται για το 25% του ΦΠΑ (Μαρτίου ή πρώτου τριμήνου 2020 για διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία αντίστοιχα) τον οποίο επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι εξόφλησαν εξολοκλήρου και εμπρόθεσμα έως τις 30 Απριλίου.

Συμψηφισμός με άλλες οφειλές

Για να γίνει ο συμψηφισμός του 25% του ΦΠΑ με άλλες οφειλές θα πρέπει οι φορολογούμενοι να δηλώσουν μέσω email στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τη βούλησή τους για τον συμψηφισμό.

Το αίτημα μπορεί να αφορά και μελλοντικές οφειλές, δηλαδή οφειλές που δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί κατά τον χρόνο του αιτήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητήσουν να συμψηφιστεί το 25% του ΦΠΑ που εξόφλησαν τον Απρίλιο με το φόρο εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν με τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων ή ακόμα και με τον νέο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό του ΦΠΑ δεν συμψηφίζεται με οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής πριν την 1η Μαΐου 2020.

Για όσους δεν υποβάλλουν αίτημα μέσω e-mail τότε η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή ορίζει ότι ο συμψηφισμός γίνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020.