Κοινωνία

Στους δρόμους οι εκπαιδευτικοί για το νομοσχέδιο στην Παιδεία

Απεργούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί. Στάση εργασίας κήρυξε η ΑΔΕΔΥ. Συλλαλητήρια και πορείες στο κέντρο της Αθήνας.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στις ρυθμίσεις που φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, για σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου -ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» στην Ολομέλεια της Βουλής-, η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ και η ΟΙΕΛΕ έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία. Επιπλέον, έχουν καλέσει δασκάλους και καθηγητές σε συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 13:00 και πορεία προς τη Βουλή. Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας, έχει ξεκαθαριστεί πάντως, ότι τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα.

Επίσης, κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο. Οι ομοσπονδίες έχουν καλέσει τους εκπαιδευτικούς σε συλλαλητήριο στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή.

Σημειώνεται οτι η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κήρυξε πανελλαδική στάση εργασίας σε όλο το Δημόσιο , από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου σήμερα και όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της "καλεί όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που γίνονται την ίδια ημέρα σε όλη τη χώρα, με αφορμή την ψήφιση του αντιεκπαιδευτικού πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία".



Ταυτόχρονα, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να στηρίξουν και το νέο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί αύριο (Τετάρτη 10 Ιουνίου), ώρα 19:00, στα Προπύλαια.

Δάσκαλοι και καθηγητές ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου και την κατάργηση της ρύθμισης για τη μετάδοση μαθημάτων από τις σχολικές αίθουσες. Μάλιστα, σε ψήφισμα της ΓΣ των ΕΛΜΕ γίνεται λόγος για «επικίνδυνη έλλειψη σχεδιασμού» από πλευράς υπουργείου, που οδηγεί σε «εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευτικών για προώθηση διαφημίσεων από ιδιωτικές εταιρίες και σε διαρροή των δεδομένων τους στο διαδίκτυο».

Σημειώνεται, ότι σε αντίστοιχη καταγγελία του τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Φίλη, για διαρροή δεδομένων, το υπουργείο Παιδείας είχε απαντήσει ότι τα στοιχεία που είχε καταθέσει ο κ Φίλης δεν προέκυψαν από διαρροή, αλλά είχαν καταχωριστεί οικειοθελώς από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ότι δεν περιλαμβανόταν σε αυτά κανένα προσωπικό δεδομένο μαθητών και ότι στα στοιχεία καταγράφονταν μόνο αριθμητικά, μη προσωπικά, αποτελέσματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο συνολικοί αριθμοί μαθητών που συμμετείχαν σε συνεδρίες, ποσοστό συμμετοχής, διάρκεια σε λεπτά κτλ.