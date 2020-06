Αθλητικά

Super League: Η 1η αγωνιστική των Play Off - Play Out σε αριθμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα γκολ μπήκαν, πόσες αλλαγές έκαναν οι ομάδες και πόσοι παίκτες έπαιξαν συνολικά

Η Super League επέστρεψε με έξι αγώνες που έγιναν για τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ, με εξαίρεση τον αγώνα Ξάνθη - Ατρόμητος, που αναβλήθηκε.



Οι έξι αγώνες έδωσαν 13 γκολ, αλλά καμία αποβολή! Με τις πέντε αλλαγές, που αρκετές ομάδες έκαναν, παρουσιάστηκαν στο γήπεδο 93 παίκτες στα πλέι οφ και 91 στα πλέι άουτ!

Αναλυτικά οι αριθμοί από την 1η αγωνιστική, όπως τους αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της λίγκας:

-300 αγώνες σε όλα τα πρωταθλήματα συμπλήρωσε στην καριέρα του ο Κώστας Γιαννούλης. Ο αμυντικός του ΟΦΗ έχει 273 στη Super League, 25 στην Γ' Εθνική, έναν στην Α' Κύπρου και ένα μπαράζ.

-200 αγώνες στη Super League έφτασε ο Πέτρος Μάνταλος στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Οι 119 είναι με την ΑΕΚ και οι 81 με τη Ξάνθη.

-200 αγώνες στην επαγγελματική του καριέρα σε συλλογικό επίπεδο έφτασε ο Μανώλης Τζανακάκης. Οι 100 είναι με τον Εργοτέλη, 18 με την Ανόρθωση, 71 με τον Άρη και 11 με τον Παναιτωλικό.

-50 νίκες στην προπονητική του καριέρα στη Super League συμπλήρωσε ο Απόστολος Μάντζιος. Σε 177 αγώνες έχει ακόμα 45 ισοπαλίες και 82 ήττες.

-40 γκολ με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης έφτασε ο Χερόνιμο Μπαράλες. Τα 36 από αυτά είναι για τη Super League, 10 περισσότερα από τους Τσέζαρεκ και Μανιά που ακολουθούν με 26.

-150 νίκες στην ιστορία του στη μεγάλη κατηγορία έφτασε ο Αστέρας Τρίπολης. Σε 413 αγώνες έχει ακόμα 115 ισοπαλίες και 148 ήττες.

-30 νίκες με σκορ 2-1, εντός και εκτός έδρας, έφτασε ο Αστέρας Τρίπολης. Έχει επίσης 30 ήττες με το σκορ αυτό, 2-1.

-2 μόλις αγώνες ως προπονητής στη μεγάλη κατηγορία μετράει ο Λεωνίδας Βόκολος, αλλά μετρώντας και τους 298 ως παίκτης, έφτασε τους 300.