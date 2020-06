Αθλητικά

Ακτιβιστής κατηγορεί τον Νεϊμάρ για ομοφοβία

Ένας Βραζιλιάνος ακτιβιστής ΛΟΑΤ, υπέβαλε καταγγελία εναντίον του Νέιμαρ στο γραφείο του εισαγγελέα του Σάο Πάουλο, κατηγορώντας τον άσο της Παρί Σεν Ζερμέν για ομοφοβία, επειδή ο διεθνής άσος, αποκάλεσε τον σύντροφο της μητέρας του, «viadinho», μια βρισιά που στην Βραζιλία χρησιμοποιείται για τους ομοφυλόφιλους.

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει την καταγγελία, που πρέπει τώρα να μελετηθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να αποφασίσει εάν θα ασκήσει δίωξη κατά του διάσημου ποδοσφαιριστή.

Ο ακτιβιστής, Αγκριπίνο Μαγκαλιάες, ο οποίος δεν εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση, ανακοίνωσε στο Instagram ότι σκοπεύει να υποβάλει καταγγελία για «ομοφοβία και ρητορική μίσους».

Οι ομοφοβικές προσβολές ακούστηκαν σε μια ηχογράφηση ιδιωτικής συνομιλίας του παίκτη με πολλούς φίλους του, η οποία διέρρευσε στον Τύπο.

Σύμφωνα με το ηχητικό ντοκουμέντο, ο Νεϊμάρ υβρίζει τον 22χρονο, Τιάγκο Ράμος, φίλο της 52χρονης μητέρας του, Ναντίν Γκονσάλβες, με διάφορους χαρακτηρισμούς, ενώ σε ανάλογο... ύφος σχολιάζουν και οι φίλοι του αρχηγού της εθνικής Βραζιλίας.

Η Ναντίν Γκονσάλβες, δημοσιοποίησε την σχέση της με τον νεαρό άνδρα, τον περασμένο Απρίλιο και το σκάνδαλο πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, όταν λίγο αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι ο Ράμος είναι αμφιφυλόφιλος.

Υπενθυμίζεται, ότι πριν από έναν χρόνο, ο Νεϊμάρ είχε κατηγορηθεί για βιασμό από μια συμπατριώτισσα του, την οποία είχε προσκαλέσει στο Παρίσι μετά από διαδικτυακό φλερτ, αλλά η υπόθεση απορρίφθηκε, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.