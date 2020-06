Κόσμος

Πολύνεκρο ναυάγιο πλοίου με μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκφράζονται φόβοι πως οι νεκροί μπορεί να ξεπερνούν τους 50. Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοικτά της Τυνησίας.

(φωτογραφία αρχείου)

Άλλα δώδεκα πτώματα ανασύρθηκαν την Τετάρτη στη θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά των νησιών Κερκένα στην Τυνησία, εξέλιξη με την οποία ο απολογισμό του ναυαγίου πλεούμενου με παράτυπους μετανάστες αυξήθηκε σε τουλάχιστον 34 νεκρούς, στην πλειονότητά τους γυναίκες, σύμφωνα με δικαστήριο της πόλης Σφαξ (κεντροανατολικά).

Αλιείς ειδοποίησαν τις Αρχές όταν είδαν την Τρίτη πτώματα να επιπλέουν, στα ανοικτά του αρχιπελάγους Κερκένα, όχι μακριά από το λιμάνι της Σφαξ.

Την Τρίτη ανασύρθηκαν 22 πτώματα και χθες άλλα 12, με τον απολογισμό των θυμάτων να ανέρχεται σε 34 νεκρούς: 23 γυναίκες, 9 άνδρες και δύο παιδιά ηλικίας περίπου 3 ετών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουράντ Τούρκι, εκπρόσωπος του δικαστηρίου της πόλης.

Ο καπετάνιος του πλοίου, Τυνήσιος, 48 ετών, από τη Σφαξ, ήταν ανάμεσα στα θύματα, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, και το δικαστήριο έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως επρόκειτο για «ναυάγιο».

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος της Τυνησίας.

Σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων που πήραν οι Αρχές, τα θύματα θεωρείται πως επιβιβάστηκαν σε πλεούμενο με σκοπό να κινηθούν από τη Σφαξ προς τις ακτές της Ιταλίας τη νύχτα της 4ης προς 5η Ιουνίου. Στο σκάφος επέβαιναν 53 άνθρωποι.

Επρόκειτο κυρίως για υπηκόους χωρών της υποσαχάριας Αφρικής, κατά ιατροδικαστικές πηγές και καταθέσεις άλλων μεταναστών.

Βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για «την ταφή τους σε νεκροταφεία στη Σφαξ», διευκρίνισε ο Αλί Αγιάντι, επικεφαλής της περιφερειακής Διεύθυνσης Υγείας.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί ποιοι ήταν οι οργανωτές της μοιραίας προσπάθειας των ανθρώπων αυτών να μεταναστεύσουν παράνομα, σύμφωνα με τις τυνησιακές Αρχές.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Τυνησιακό Φόρουμ για τα Οικονομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα έκρινε πως «αυτή η τραγωδία είναι αναπόφευκτη συνέπεια της περιοριστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη μετανάστευση». Η ΜΚΟ στηλίτευσε την τρέχουσα «προσέγγιση» της ΕΕ, που επικεντρώνεται «μάλλον στην ασφάλεια» παρά στην «ανθρώπινη» μεταχείριση του προβλήματος, «ειδικά με δεδομένη την κατάσταση στη Λιβύη».

Οι αποπλεύσεις σκαφών με παράτυπους μετανάστες από τις τυνησιακές ακτές αυξήθηκαν κατά 156% το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα της περασμένης χρονιάς, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο στα μέσα Μαΐου η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).