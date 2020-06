Πολιτική

Προκλήσεις Τσαβούσογλου για Αγία Σοφία και συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας για ΑΟΖ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραβάει το σχοινί η Αγκυρα. Τι απαντά ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο σύμβολο της Ορθοδοξίας.

Απίστευτες δηλώσεις Τσαβούσογλου για Αγία Σοφιά και ελληνοϊταλική συμφωνία για την ΑΟΖ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV μίλησε για την Αγία Σοφία αλλά και για την την συμφωνία της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Όπως ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ: «η Αγιά Σοφία δεν είναι θέμα άλλων χωρών κόσμου. Είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας μας. Μετά την Άλωση έγινε Οθωμανική ιδιοκτησία.Μετά πέρασε σε ιδιοκτησία του Βακουφίου (ιδρυματος) και το 1962 πάρθηκε μια απόφαση πως μπορεί να είναι τζαμί. 567 χρόνια μετά την Άλωση είναι περίεργο να συζητούν κάποιοι σε ποιον ανήκει η Αγία Σοφία και η Κωνσταντινούπολη… Στις 2 Ιουλίου το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφασίσει και εμείς θα αποφασίσουμε σύμφωνα με την εθνική μας κυριαρχία. Θα κάνουμε ο τι πει ο λαός μας και το δικαστήριο» καταλήγει ο Τσαβούσογλου.

«Η συμφωνία με την Ιταλία είναι υπέρ μας»

Όσον αφορά την υπογραφή ελληνοϊταλικής συμφωνίας για την ΑΟΖ ο Τσαβούσογλου, όπως αναφέρει ο Ελέυθερος Τύπος, είπε: «η συμφωνία της Ελλάδας με την Ιταλία δεν αφορά το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Στη συμφωνία για την ΑΟΖ με την Ιταλία όμως η Ελλάδα σε τρια νησιά στην Κεφαλλονιά, στους Στροφάδες και στους Οθωνους δεν έδωσε πλήρη "επήρεια" στα νησιά αυτά. Ο Κοτζιάς γι αυτό κατηγόρησε τη συμφωνία αυτή. Αυτό είναι θετικό για εμάς και μας δίνει δίκαιο για τη συμφωνία μας με τη Λιβύη. Εμείς με τη Λιβύη ενδέχεται να υπογράψουμε συμφωνία και να κάνουμε βήματα έτσι ώστε να κάνουμε έρευνες και γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδα τους» κατέληξε ο τούρκος ΥΠΕΞ.

ΥΠΕΞ Τουρκίας σε ΗΠΑ: Η Αγία Σοφία είναι ιδιοκτησία μας κι εμείς αποφασίζουμε

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας Χαμί Άκσοϊ με ανακοίνωση του απάντησε στις ΗΠΑ για το ζήτημα της Αγίας Σοφίας.

«H Aγία Σοφία και το Καριγιέ ( Μονή της Χ?ρας) είναι στην ιδιοκτησία της Τουρκίας, και κάθε απόφαση γι?αυτά είναι μια υπόθεση που αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί η θα ληφθούν δεν είναι αρμοδιότητα άλλων χωρών. Όταν είναι ξεκάθαρα τα βήματα που κάνει η Τουρκία για την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών και την βελτίωση αυτών, είναι τραγοκωμωδία οι ΗΠΑ με εκθέσεις τους να προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη την ώρα που αυξάνεται ο ρατσισμός, ο αντισημιτισμός και η εναντίωση στο Ισλάμ.

Αρνούμαστε όλες τις αβάσιμε και αλλά ανούσιες εκφράσεις που υπάρχουν στην έκθεση, και καλούμε τις ΗΠΑ να εστιάσουν την προσοχή τους στις εσωτερικές τους υποθέσεις για την θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα» αναφέρει ο Ακσοϊ.