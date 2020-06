Τοπικά Νέα

Βανδάλισαν το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στο Ραμοβούνι (εικονες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι βάνδαλοι χτύπησαν μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και το μνημείο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Θύμα βανδαλισμού έπεσε το μνημείο του ήρωα του 1821 Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο Ραμοβούνι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο Οιχαλίας, το μνημείο υπέστη σοβαρές ζημιές και συγκεκριμένα τα πλαϊνά μάρμαρα της βάσης του μνημείου και η επιγραφή “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” έχουν καταστραφεί, ενώ τα επικολληθέντα γράμματα πλέον δεν υφίστανται.

Άμεση ήταν η αντίδραση της δημάρχου Γιώτας Γεωργακοπούλου και του αρμόδιου αντιδημάρχου Γιάννη Παπαδόπουλου, οι οποίοι έδωσαν εντολή για άμεση αποκατάσταση του μνημείου.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα ο Δήμος Οιχαλίας αναφέρει ότι “ο βανδαλισμός έγινε μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και σε καμιά περίπτωση νωρίτερα αυτού, καθώς το μνημείο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και πάντα αποτελεί σημείο αναφοράς για το δήμο μας”.

Πηγή: elefhteriaonline.gr