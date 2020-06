Οικονομία

Ρύθμιση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων

Η Κυβέρνηση αποκαθιστά μία άνιση και άδικη αντιμετώπιση, υπογραμμίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Με νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή, δίνεται λύση στο πρόβλημα με τα αναδρομικά ποσά συντάξεων, για τα οποία οι συνταξιούχοι κλήθηκαν να πληρώσουν φόρο.

Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσοστό αναδρομικών συντάξεων που εισπράχθηκαν το 2013 από τους δικαιούχους, οι οποίοι όμως δεν συμπεριέλαβαν τα συγκεκριμένα ποσά στη φορολογική τους δήλωση, με αποτέλεσμα να τους καταλογιστεί φόρος.

Ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις προέκυψαν και ορισμένες πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν, παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματα αυτά είχαν συμπεριληφθεί από τους φορολογουμένους στις δηλώσεις που είχαν υποβάλει.

«Η Κυβέρνηση αποκαθιστά την άνιση και άδικη αυτή αντιμετώπιση, η οποία είχε προκαλέσει μεγάλα προβλήματα σε συγκεκριμένους συνταξιούχους», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.

Με τη νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε, θα δοθεί η δυνατότητα να διορθωθούν τα εκκαθαριστικά, είτε μετά από αίτηση του φορολογουμένου, είτε από την ίδια την ΑΑΔΕ οίκοθεν. Η νέα διαδικασία θα δώσει στη φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα να προβεί σε διορθωτική παρέμβαση, με βάση τα στοιχεία που θα προσκομιστούν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., για να διασφαλιστεί η φορολόγηση των σχετικών ποσών στη χρήση στην οποία πράγματι ανάγονται, και όχι συνολικά στο έτος στο οποίο εισπράχθηκαν.

Προβλέπεται επίσης ότι δεν θα επιβληθούν πρόστιμα, ενώ μειώνονται σημαντικά οι επιβαλλόμενες προσαυξήσεις στους συνταξιούχους που έλαβαν καθυστερημένα την πρώτη τους σύνταξη, για τα μη δηλωθέντα αναδρομικά τους.