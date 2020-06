Πολιτική

Διακόπουλος στον ΑΝΤ1: Έτοιμοι για την έσχατη αντίδραση στις τουρκικές προκλήσεις (βίντεο)

Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Εθνικής Ασφαλείας διαμηνύει πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στις πολεμικές ιαχές της Τουρκίας, η Ελλάδα απαντά με ψυχραιμία, όμως δε θα διστάσει να προχωρήσει ακόμη και σε ένοπλη απάντηση, διεμήνυσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”. «Ξεκινάς από τις διπλωματικές και άλλες αντιδράσεις που σου προσφέρει το Διεθνές Δίκαιο και φτάνεις μέχρι την έσχατη αντίδραση όταν ο άλλος σου παραβιάζει ζωτικά συμφέροντα», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Διακόπουλος.

Την ίδια ώρα, με αφορμή τη συμφωνία με Ιταλία για την οριοθέτηση ΑΟΖ, η Τουρκία επιχειρεί να παρερμηνεύσει το Διεθνές Δίκαιο κατά το δοκούν.

«Οι φίλοι μας οι Τούρκοι ξεχνούν ότι η χάραξη έγινε το ’77. Δηλαδή, πριν το ’82, που το Διεθνές Δίκαιο δίνει πλήρη επήρεια στα νησιωτικά συμπλέγματα», σημείωσε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, στην ίδια εκπομπή.

Τη στιγμή, πάντως, που η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί “βραχυκυκλωμένη” να σπάει το εμπάργκο όπλων στην Λιβύη με το πλοίο Σίρκιν, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ, με αποκλειστική δήλωση στον ΑΝΤ1 και τον Θανάση Τσίτσα, απέφυγε να καταδικάσει ανοιχτά την Τουρκία.

“Εμφύλιος” στην Τουρκία για την Αγία Σοφία και το Μπλε Τζαμί

“Βράζουν” στην Τουρκία με τις δηλώσεις βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που όχι μόνο τάσσεται κατά την μετατροπής του συμβόλου της Ορθοδοξίας σε τζαμί, αλλά προτείνει να γίνει μουσείο και το Μπλε Τζαμί.

«Η Αγία Σοφία θα πρέπει να διατηρηθεί ως μουσείο. Ακόμη και το Μπλε Τζαμί πρέπει να είναι μουσείο, γιατί αυτά αποτελούν κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», δήλωσε η Ιμπραήμ Καμπόγλου.

Η Τουρκία θα χάσει τουρίστες και έσοδα, σχολίασε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 ο Γιάννης Ιορδάνογλου, κάτοικος της Κωνσταντινούπολης.

Από την πλευρά της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος διαμηνύει πως η Αγία Σοφία δεν είναι λάφυρο: «Η ανατροπή της πολιτισμικά ουδέτερης χρήσεως του μνημείου ως μουσείου, η οποία με σύνεση καθιερώθηκε υπό της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1934, επιχειρεί να μετατρέψει ένα χώρο πολιτισμού σε λάφυρο και σύμβολο κατακτήσεως».