Ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές χώρες του κόσμου (βίντεο)

Στο έλεος σφοδρής κακοκαιρίας η Κορσική, στη Γαλλία. Φονικός ανεμοστρόβιλος στο Βιετνάμ. Χαλάζι και πλημμύρες σε περιοχές του Μεξικού.

Του Τάσου Μαγιόπουλου

Στιγμές τρόμου έζησαν οι κάτοικοι της Κορσικής από την ξαφνική κακοκαιρία που έπληξε το γαλλικό νησί.

Αυτοκίνητα και κάδοι απορριμμάτων παρασύρθηκαν σαν καρυδότσουφλα από ορμητικούς χείμαρρους λάσπης στα νέα ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Δραματικές ήταν οι περιγραφές κατοίκων για το πώς αποκλείστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους και έπρεπε να διασωθούν από τις Αρχές.

Στα ηπειρωτικά της Γαλλίας, οι νομοί Γκαρ και Λοζέρ έχουν πληγεί από σφοδρές καταιγίδες, που άφησαν πίσω τους μεγάλες υλικές καταστροφές σε οχήματα, υποδομές και κτίρια.

Φονικός ανεμοστρόβιλος στο Βιετνάμ

Πανικό και θάνατο έσπειρε στο Βιετνάμ ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος που σχηματίστηκε στα βόρεια της χώρας και κυριολεκτικά διέλυσε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο φαίνονται κομμάτια της οροφής του κτιρίου να έχουν ξεριζωθεί από την ορμή του ακραίου καιρικού φαινομένου, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Από το χτύπημα του ανεμοστρόβιλου, τρεις υπάλληλοι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν.

Μεξικό: Χαλάζι και ισχυρές νεροποντές

Στα λευκά “ντύθηκε” η πόλη του Μεξικού, καθώς μια έντονη χαλαζόπτωση έβαλε… λευκή φορεσιά στην πρωτεύουσα της χώρας της Κεντρικής Αμερικής.

Δεν ήταν, όμως, μόνο το χαλάζι που έπληξε το Μεξικό, καθώς σε πολλές πόλεις σημειώθηκαν καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν κυκλοφοριακό χάος.

Δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ τα βρόχινα ύδατα εισέβαλλαν σε κατοικίες και επιχειρήσεις, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές.