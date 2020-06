Κόσμος

Λονδίνο: διαδηλώσεις παρά τις απαγορεύσεις (εικόνες)

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα, στο κέντρο του Λονδίνου.

Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους πέταξαν μπουκάλια και αντικείμενα στους αστυνομικούς, που προσπάθησαν να διαλύσουν συγκεντρωμένους στην πλατεία Τραφάλγκαρ.

Παρά την απαγόρευση συγκεντρώσεων, για την αποφυγή συνωστισμού, εκατοντάδες διαδηλωτές που υποστηρίζουν το κίνημα «Black Live Matter», το οποίο πήρε διεθνείς διαστάσεις μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, αλλά και ακροδεξιοί, αψήφησαν τις οδηγίες και βγήκαν στους δρόμους.

Προηγουμένως ο δήμαρχος του Λονδίνου κάλεσε τον κόσμο να μείνει μακριά από το κεντρικό Λονδίνο σήμερα.

Αγάλματα ιστορικών προσωπικοτήτων όπως ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, που βρέθηκαν στο προσκήνιο διαδηλώσεων από αντιρατσιστικές οργανώσεις, καλύφθηκαν για την προστασία τους χθες ενόψει των διαδηλώσεων στο Λονδίνο.

«Έχουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ακροδεξιές οργανώσεις έρχονται στο Λονδίνο φαινομενικά για να προστατεύσουν, όπως λένε, τα αγάλματα, αλλά νομίζουμε πως τα αγάλματα μπορεί να είναι ένα επίμαχο σημείο για βία», δήλωσε ο Σαντίκ Καν στο ραδιόφωνο του BBC.

Από την πλευρά της η βρετανική αστυνομία κάλεσε όσους συμμετάσχουν στην αντιρατσιστική διαδήλωση να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδρομή και να διαλυθούν στις 19:00 ώρα Ελλάδας ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο συγκρούσεων με ακροδεξιούς που διοργανώνουν μια αντιδιαδήλωση στο Λονδίνο.

Ο διοικητής της μητροπολιτικής αστυνομίας Μπας Τζάβιντ είπε ότι «κατανοεί» την επιθυμία τους να διαδηλώσουν, όμως τους ζήτησε να μην έλθουν στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο βίας αλλά και μετάδοσης του κορονοϊού που έχει προκαλέσει τουλάχιστον 41.000 θανάτους στη χώρα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο οι διαδηλώσεις ήταν «στο σύνολό τους ειρηνικές», υπογράμμισε ο διοικητής της αστυνομίας σε μια ανακοίνωση, όμως μια «μειοψηφία» επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προέβη σε βανδαλισμούς, ιδιαίτερα στο άγαλμα του Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Διαδηλωτές έγραψαν με σπρέι τη φράση «ήταν ρατσιστής» στο άγαλμα του ηγέτη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Ουίνστον Τσόρτσιλ απέναντι από το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα στο τέλος μιας κυρίως ειρηνικής διαδήλωσης για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ενός Αφροαμερικανού που πέθανε αφού ένας αστυνομικός της Μινεάπολις γονάτισε πάνω στον λαιμό του επί σχεδόν εννέα λεπτά.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε χθες ότι είναι «παράλογο και ντροπιαστικό» το ότι κινδυνεύει το άγαλμα του Τσόρτσιλ.

«Ναι, κάποιες φορές εξέφρασε γνώμες που ήταν και είναι μη αποδεκτές για εμάς σήμερα, αλλά ήταν ένας ήρωας και του αξίζει πλήρως το μνημείο», έγραψε ο Τζόνσον.

Η εγγονή του Τσόρτσιλ Έμα Σόουμς δήλωσε σήμερα στο BBC ότι το γεγονός της προκαλεί θλίψη.

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό που ο παππούς μου, μια προσωπικότητα που ένωνε τον κόσμο σε αυτή τη χώρα, φαίνεται να έχει γίνει κατά κάποιον τρόπο ένα αμφιλεγόμενο σύμβολο», είπε.