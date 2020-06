Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: η δουλειά που γίνεται από την αστυνομία είναι εξαιρετική

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν έρθει στη Δυτική Ελλάδα 100 καινούργια οχήματα και όλοι οι αστυνομικοί θα εξοπλιστούν με όλα τα είδη ατομικής προστασίας και όλα όσα χρειάζονται...

«Η δουλειά που γίνεται από την αστυνομία είναι εξαιρετική. Οι άνθρωποι της αστυνομίας δουλεύουν σε όλους τους νομούς, σε όλες τις υπηρεσίες, στην πόλη της Πάτρας, στην περιφέρεια της Αχαΐας και γίνεται μία καλή δουλειά από αφοσιωμένους αξιωματικούς». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της σημερινής επίσκεψής του στην Πάτρα, όπου συναντήθηκε με την τοπική ηγεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αξιωματικούς.

«Μαζί με τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγο Μιχάλη Καραμαλάκη, συναντηθήκαμε με όλους τους διοικητές και αξιωματικούς και υπήρξε ένας πολύ χρήσιμος και εποικοδομητικός διάλογος και μία διαβούλευση γύρω από το σχέδιο, το οποίο διαθέτει η αστυνομία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων και την ελεύθερη κίνηση στις πόλεις της Δυτικής Ελλάδας», πρόσθεσε και σημείωσε: «Αυτό που κάναμε σήμερα μαζί με τον αρχηγό ήταν να εξειδικεύσουμε τον σχεδιασμό μας και να ενθαρρύνουμε τους αστυνομικούς».

Στη συνέχεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι «μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν έρθει στη Δυτική Ελλάδα 100 καινούργια οχήματα και όλοι οι αστυνομικοί θα εξοπλιστούν με όλα τα είδη ατομικής προστασίας και όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται, προκειμένου να είναι ασφαλείς κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων». Παράλληλα, «θα υπάρξουν όλες εκείνες οι αναγκαίες προσθήκες στο έργο των αστυνομικών έτσι ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάτρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συναντήθηκε και με την ηγεσία της Πυροσβεστικής στη Δυτική Ελλάδα και, όπως τόνισε, «είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, έχουμε περισσότερα μέσα, έχουμε περισσότερο προσωπικό και ελπίζω ότι θα είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών».

Για το θέμα της ανέγερσης του νέου αστυνομικού μεγάρου, ο κ. Χρυσοχοϊδης επισήμανε ότι «πρόκειται για ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα» και, όπως ανακοίνωσε, «σε δύο μήνες από σήμερα, με δική μου πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τη δημοτική Αρχή της Πάτρας και τους άλλους υπεύθυνους που εμπλέκονται, αποφάσισα να κλείσουμε οριστικά την επιλογή του χώρου στον οποίο θα στεγαστεί το αστυνομικό μέγαρο που χρειάζεται η πόλη». «Σε δύο μήνες θα ανακοινώσω ότι κάναμε μία οριστική επιλογή και κατόπιν θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για την τακτοποίηση του χώρου και την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου», συμπλήρωσε.

Για το ζήτημα του αστυνομικού μεγάρου, ο υπουργός συναντήθηκε με τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, ο οποίος δήλωσε: «Εμείς, μπορούμε να παραχωρήσουμε στην αστυνομία, έπειτα από 15 ημέρες, έναν χώρο 5.750 τ.μ., στον οποίο μπορεί να αναγερθεί το νέο αστυνομικό μέγαρο. Η συγκεκριμένη έκταση θα εγγραφεί σε 15 ημέρες στο κτηματολόγιο, ως περιουσία του δήμου. Καταφέραμε με πολύ μεγάλες προσπάθειες, όλα αυτά τα χρόνια, να ξεπεράσουμε και τα τελευταία εμπόδια με το Δημόσιο».

Επίσης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συναντήθηκε και με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, ο οποίος, όπως υπογράμμισε για την ανέγερση του αστυνομικού μεγάρου, «θέσαμε στη διάθεση του υπουργείου και της αστυνομίας τις υπηρεσίες μας και το προσωπικό, ώστε να βοηθήσουμε, προκειμένου να τελειώσει, επιτελούς, το συγκεκριμένο θέμα».

Τέλος, ο κ. Φαρμάκης ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν οι αυτοδιοικητικοί με τον κ. Χρυσοχοΐδη, τέθηκαν τα ζητήματα της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της αστυνομίας, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κτιριακές υποδομές.