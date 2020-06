Πολιτική

Δένδιας: τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αναγνωρίζονται εμπράκτως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιστορική στιγμή χαρακτηρίζει τη συμφωνία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ιστορική στιγμή και μείζονος σημασίας εξέλιξη για τα εθνικά συμφέροντα χαρακτηρίζει τη συμφωνία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, την οποία υπέγραψε την Τρίτη 9 Ιουνίου στην Αθήνα με τον Ιταλό ομόλογό του, Λουίτζι Ντι Μάιο, χαρακτηρίζει, σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Περαιτέρω, σημειώνει πως μία εκκρεμότητα τεσσάρων και πλέον δεκαετιών έκλεισε με εξαιρετικά θετικό τρόπο, χάρη στη συστηματική δουλειά που προηγήθηκε και υπογραμμίζει: «Η Ελλάδα μεγαλώνει. Γίνεται πιο ισχυρή και αποδεικνύει ότι το δίκαιο των θέσεών της, ταυτισμένο με το Διεθνές Δίκαιο, μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα συνεργασίας με τα γειτονικά κράτη».

Εστιάζοντας στη συμφωνία, ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει πως επιβεβαιώνει το δικαίωμα των νησιών μας σε θαλάσσιες ζώνες, καθώς και τη μέση γραμμή της συμφωνίας του 1977 για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας.

Διαμηνύει, επίσης, πως τα κυριαρχικά δικαιώματά μας στην περιοχή αναγνωρίζονται εμπράκτως, ενώ είναι αυτονόητη η σημασία της αναφοράς, μέσω της Κοινής Γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο δικαίωμα επέκτασης της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια.

Καταληκτικά, ο κ. Δένδιας αναφέρει πως αυτός είναι ο δρόμος του μέλλοντος, που συνειδητά έχει επιλέξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Η οδός της καλής γειτονίας, αλλά και της προάσπισης των εθνικών μας συμφερόντων», υπογραμμίζει.