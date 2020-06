Οικονομία

Νέα λουκέτα και πρόστιμα σε νυχτερινά κέντρα

Σφραγίστηκαν κέντρα διασκέδασης μετά από ελέγχους για τον Covid-19. "Βροχή" έπεσαν τα πρόστιμα.

Νέα λουκέτα και πρόστιμα σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, αυτή τη φορά στην Πάτρα και το Ρέθυμνο επέβαλαν οι αρμόδιες αρχές ( Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε συνεργασία με Αστυνομικούς της ΕΛΑΣ και Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ) στο πλαίσιο της μη τήρησης των μέτρων για αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Οι παραβάσεις αφορούσαν την υπέρβαση του αριθμού των ατόμων που μπορούσαν να βρίσκονται στο χώρο βάσει της επιφάνειας.

Στην Πάτρα έγιναν έλεγχοι σε πέντε καταστήματα. Σε δύο εντοπιστήκαν παραβάσεις και επιβλήθηκε λουκέτο 30 ημερών στο καθένα και πρόστιμα συνολικού ύψους 32.000 ευρώ.

Στο Ρέθυμνο έγιναν έλεγχοι σε έξι κέντρα. Σε ένα επιβλήθηκε αναστολή λειτουργιάς για τριάντα ημέρες και 10 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο.

Ένταση επικράτησε αργά το βράδυ του Σαββάτου και στο Γκάζι, όταν εμφανίστηκε εισαγγελέας, συνοδευόμενος από ομάδα ΟΠΚΕ, για να κάνει ελέγχους σε μπαρ.

Σε κάποια από τα μαγαζιά φαίνεται ότι είχε ήδη επιβληθεί “λουκέτο” 15 ημερών, κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής. Οι ιδιοκτήτες υποστήριξαν ότι -σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν- το “λουκέτο” θα ίσχυε από την ερχόμενη Δευτέρα, γι’ αυτό και άνοιξαν κανονικά το Σάββατο. Μάλιστα, επιβλήθηκαν και νέα λουκέτα.