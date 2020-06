Κόσμος

Νεκρός από αστυνομικά πυρά στην Καλιφόρνια (βίντεο)

Ακόμα ένας νεκρός από αστυνομικά πυρά. «Θολά» σημεία στο περιστατικό.

Νεκρός από αστυνομικά πυρά έπεσε ένας άνδρας στη νότια Καλιφόρνια, με τις Αρχές να θεωρούν ότι ήταν ένοπλος.

Οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για περιστατικό σε βενζινάδικο στο Σαν Μπερναρντίνο, ότι, ένας άνδρας «τριγυρνά με όπλο», σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος.

«Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν τον ύποπτο που ταίριαζε με την περιγραφή και φαινόταν να κρατά ακόμα ένα μαύρο όπλο στο χέρι του. Αστυνομικός παρενέβη, συνέβησαν οι πυροβολισμοί και ο ύποπτος έπεσε και τραυματίστηκε», αναφέρεται στην ίδια έκθεση.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν ισπανόφωνος, όμως αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για λευκό άνδρα, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί.

Σε βίντεο που κατέγραψε περαστικός από το σημείο με το κινητό του, το οποίο και ανάρτησε στο You Tube, φαίνονται αστυνομικοί να σημαδεύουν τον άνδρα που στέκεται δίπλα στις αντλίες βενζίνης, φωνάζοντάς του να πετάξει το όπλο.

Το όχημα του μάρτυρα στρίβει και τότε η εικόνα θολώνει και ακούγονται πυροβολισμοί.

Στο βίντεο δε φαίνεται να κρατά όπλο, ωστόσο, κάτι τέτοιο διακρίνεται στις φωτογραφίες που ανέβασε το αστυνομικό τμήμα από τις κάμερες ασφαλείας του βενζινάδικου.

Η Αστυνομία, ωστόσο, δεν έχει αναφέρει ότι βρέθηκε όπλο στο σημείο.

Οι πυροβολισμοί έρχονται μόλις λίγες ώρες μετά τη δολοφονία Αφροαμερικανού στην Τζόρτζια και ενώ ακόμα υπάρχουν διαμαρτυρίες για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη.