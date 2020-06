Πολιτική

Πέθανε ο Σωτήρης Παπαπολίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη για τον θάνατο του Σωτήρη Παπαπολίτη, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο...

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών άφησε σήμερα ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σωτήρης Παπαπολίτης, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Υγεία.

Ο Σωτήρης Παπαπολίτης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1941. Σπούδασε στη Νομική Σχολή, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μεταπτυχιακά στο Τορόντο. Ήταν γιος του Σάββα Παπαπολίτη του αρχηγού της ΕΠΕΚ και συνιδρυτή της Ένωσης Κέντρου.

Εντάχθηκε στη ΝΔ το 1979 και το 1980 τοποθετήθηκε γενικός γραμματέας στο υπουργείου Χωροταξίας. Το 1990 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά. Πολιτεύτηκε για τελευταία φορά το 1996, ενώ το 2000 αποχώρησε από τη ΝΔ.

«Η αγάπη του για την πατρίδα, η αφοσοίωσή του στον Πειραιά, η βαθειά του Παιδεία και ο απαράμιλλος πολιτικός του πολιτισμός, είναι οι παρακαταθήκες που αφήνει πίσω του ο Σωτήρης Παπαπολίτης». Αυτό αναφέρει, σε δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, εκφράζοντας τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του φίλου του Σωτήρη Παπαπολίτη.