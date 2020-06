Κοινωνία

Εμπρησμός αυτοκινήτου στη Νίκαια (εικόνες)

Παρανάλωμα του πυρός έγιναν δύο οχήματα σε γειτονιά της Νίκαιας.

Εμπρησμός αυτοκινήτου έγινε το βράδυ στην οδό Κωστή Παλαμά στη Νίκαια.

Όπως φαίνεται, άγνωστοι περιέλουσαν ένα αυτοκίνητο με βενζίνη, η οποία κύλησε στην κατηφόρα και τυλίχθηκε στις φλόγες και το διπλανό όχημα.

Και τα δύο αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, η οποία μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», δεν είχε δεχθεί απειλές από κανέναν το προηγούμενο διάστημα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής.

