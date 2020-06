Πολιτική

Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: Στο τραπέζι και η τουρκική προκλητικότητα

Στο Συμβούλιο την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Νίκος Δένδιας. Ποια θέματα είναι στην ατζέντα της τηλεδιάσκεψης.

Της Μαρίας Αρώνη

Το θέμα της τουρκικής παραβατικότητας στο Αιγαίο και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο θα τεθεί, μεταξύ άλλων, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών (ΣΕΥ) της ΕΕ που συνεδριάζει σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή του υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. Στο Συμβούλιο την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υπουργός εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών θα συνομιλήσουν, αρχικά, με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, για τη διατλαντική συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η Κίνα, η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού στις διεθνείς σχέσεις, η απόσυρση των ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ανατολική Εταιρική Σχέση, κ.α..

Στη συνέχεια, κατόπιν αιτήματος της Ελλάδος, θα τεθεί το θέμα της τουρκικής παραβατικότητας στο Αιγαίο και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο κοινοτικό αξιωματούχο, οι «απαράδεκτες», όπως τις χαρακτήρισε, ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο θα τεθούν από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. «Το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας παραμένει σταθερά στο τραπέζι των συνομιλιών», τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την ΕΕ.

Η τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ ξεκινάει στις 3.00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

Εξάλλου, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Υβ λε Ντριάν. Οι συζητήσεις αναμένεται να περιστραφούν γύρω από θέματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, την προσέλκυση επενδύσεων, το μεταναστευτικό και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Εξωτερικών θα λάβει μέρος, μέσω τηλεδιάσκεψης από κοινού με τον Γάλλο ομόλογό του, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.