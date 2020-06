Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Το CAS πρότεινε ημερομηνία για διεξαγωγή της δίκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επιθυμεί να βγει η απόφαση πριν απο την αυλαία των play off...

Το CAS απέστειλε σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό επιστολή μέσω της οποίας προτείνει την 6η Ιουλίου ως τη μέρα διεξαγωγής της δίκης για την περιβόητη υπόθεση της πολυιδιοκτησίας. Τι ισχύει με ΕΠΟ και ολοκλήρωση πρωταθλήματος...

Νεότερα από το δικαστικό μέτωπο που αφορά ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Όπως έγινε γνωστό, το Ανώτατο Δικαστήριο απέστειλε στις δύο ομάδες και εμπλεκόμενες πλευρές επιστολή μέσω της οποίας προτείνει την 6η Ιουλίου ως τη μέρα διεξαγωγής της δίκης για την υπόθεση της πολυιδιοκτησίας.

Κοινώς, το CAS ζητάει να μάθει αν συμφωνούν όλες οι πλευρές, κάτι που φαντάζει απαραίτητο για να «κλειδώσει» η εν λόγω ημερομηνία. Ειδάλλως, θα υπάρξει νέα πρόταση από το Ανώτατο Δικαστήριο και πάλι σε κοντινή ημερομηνία...

Επιστολή εστάλη επιστολή και στην ΕΠΟ καθώς το CAS ζητά να ενημερωθεί για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Είναι σαφές πως στο Ανώτατο Δικαστήριο δεν επιθυμούν να βγει μια απόφαση μετά την ολοκλήρωση της σεζόν και την επικύρωση της βαθμολογίας...